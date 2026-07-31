به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران از انجام یک عملیات امدادی در پی وقوع حادثه غرقشدگی در منطقه کبوترخانه روستای فارسیان شهرستان آزادشهر خبر داد و اظهار کرد: پس از دریافت گزارش مردمی، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات خوشییلاق با یک دستگاه آمبولانس و تجهیزات تخصصی امداد و نجات کوهستان به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: نیروهای عملیاتی هلالاحمر با همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز از جمله بسکت نجات، در کوتاهترین زمان ممکن خود را به محل حادثه رساندند، اما پیش از حضور آنان، پیکر فرد جانباخته توسط افراد محلی از آب خارج شده بود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گلستان با اشاره به دشوار بودن مسیر دسترسی به محل حادثه گفت: نجاتگران پس از ارزیابی شرایط، عملیات انتقال پیکر را در مسیر کوهستانی و صعبالعبور آغاز کردند و با اجرای عملیات پیمایش، پیکر متوفی را با استفاده از بسکت نجات به نقطهای امن در نزدیکی روستای فارسیان منتقل کردند.
سلیمی خاطرنشان کرد: جانباخته این حادثه مردی ۴۶ ساله و اهل مشهد بود که پس از انتقال به محل امن، پیکر وی برای انجام مراحل قانونی به عوامل اورژانس و نیروی انتظامی تحویل داده شد.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در مناطق طبیعی و تفرجگاهی، از شهروندان و گردشگران خواست از شنا کردن یا ورود به رودخانهها، آبگیرها و مناطق فاقد ایمنی خودداری کنند و هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گلستان همچنین یادآور شد: شهروندان در صورت بروز هرگونه حادثه، میتوانند از طریق شماره اضطراری ۱۱۲ با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر تماس بگیرند تا نیروهای امدادی در سریعترین زمان ممکن به محل اعزام شوند.
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