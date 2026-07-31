به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرهادی گفت: غروب روز جمعه نهم مردادماه حدود ساعت ۲۰، یک پدر به همراه دو فرزند خود در خارج از محدوده اسکله لافت اقدام به شنا کردند که متأسفانه به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی، پدر دچار غرق‌شدگی شد.

وی افزود: دو فرزند این خانواده توسط نیروهای گارد اسکله و آتش نشانی از آب نجات یافتند، اما تلاش‌ها برای نجات پدر بی‌نتیجه ماند.

فرهادی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی، از شهروندان و گردشگران خواست از شنا در خارج از محدوده‌های مجاز و ایمن خودداری کرده و هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.