علی خلیلی: پیروزی در نهایت از آن ملت ایران خواهد بود

علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ایستادگی در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی باعث پیروزی عزتمند برای ایران ما خواهد بود اظهار کرد: خبر شهادت مظلومانه مقام معظم رهبری در پی جنایت نابخشودنی و حمله ددمنشانه دشمنان اسلام و ایران موجب اندوهی عمیق و تأثری جانکاه در میان ملت بزرگ ایران و جامعه پرافتخار ورزش کشور شد. ولی بیتردید پرچم افتخار ایران اسلامی به همت فرزندان غیور این سرزمین همچنان بر فراز سکوهای جهانی برافراشته خواهد ماند و یاد و راه آن رهبر فرزانه چراغ هدایت نسلهای آینده خواهد بود.
وی با اشاره به آسیب دیدن تعدادی از اماکن ورزشی در جریان تجاوز دشمن گفت: بر اساس اصول و موازین بینالمللی و منشورهای مرتبط با حقوق بشر اماکن ورزشی جزو فضاهای امن برای مردم به شمار میآیند و در شرایط بحرانی بسیاری از شهروندان به این مکانها پناه میبرند ولی در این جنگ شاهد هستیم که این اماکن توسط دشمن مورد تجاوز قرار میگیرند.
خلیلی در واکنش به انتخاب آیت الله مجتبی خامنهای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت: ضمن قدردانی از اقدام شایسته مجلس خبرگان رهبری و اعلام بیعت با رهبر معظم انقلاب اطمینان داریم با اعتماد به هدایتهای داهیانه حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنهای، با انتخاب به موقع و مدبرانه مجلس خبرگان رهبری، انقلاب اسلامی ایران همچنان با حمایت مردم در برابر دشمنان محکم و استوار پابرجا خواهد ماند.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی در پایان خاطر نشان کرد: فعالان حوزه ورزش با همان روحیه پهلوانی و غیرت ملی در کنار ملت ایران خواهند ماند و یقین داریم که در این نبرد دشمنان ملت ایران شکست خواهند خورد. جامعه ورزش ایران با تمام توان در کنار مردم ایستاده و باور دارد که پیروزی و سربلندی از آن ملت ایران خواهد بود.
نظر شما