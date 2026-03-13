آغاز راهپیمایی باشکوه روز قدس در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر از قزوین، راهپیمایی روز جهانی قدس دقایقی پیش با حضور پرشور مردم مؤمن، خانواده‌ها، جوانان و دانش‌آموزان قزوینی آغاز شد.

این راهپیمایی از دو مسیر اصلی در حال برگزاری است؛ مسیر نخست از میدان میرعماد، خیابان نادری، میدان آزادی تا مسجدالنبی(ص) و مسیر دوم از میدان ولی‌عصر، خیابان طالقانی، میدان آزادی تا مسجدالنبی(ص) ادامه دارد.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن پرچم‌های ایران و فلسطین، پلاکاردهای ضد صهیونیستی و شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، حمایت خود از مقاومت اسلامی و محکومیت جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و حمله صهیونی–آمریکایی به ایران را فریاد می‌زنند.