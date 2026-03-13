راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس در ارومیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر،از نخستین ساعات صبح خیابان‌های آذربایجان‌غربی غرق در جمعیت شده و مردم ولایتمدار و انقلابی این استان باردیگر آمده اند تا میثاقی دوباره با آرمان‌های بلند امام راحل و ملت مظلوم فلسطین ببندند.

امسال به دلیل شرایط خاص کشور و تجاوز رژیم غاصب اسراییل و آمریکای جنایتکار مردم بصیر و انقلابی ایران اسلامی و آذربایجان غربی هر روز در میدان حاضر هستند و امروز همزمان با روز جهانی قدس راهپیمایی حال وهوای خاصی دارد.

هر لحظه بر حضور مردم انقلابی و بصیر ارومیه در محل های مشخص شده تجمع و راهپیمایی افزوده می شود، همه آمده اند، زن و مرد، پیر و جوان آمده اند تا به دنیا اعلام کنند تا آخرین قطره خون پای آرمان های انقلاب ایستاده اند.

مردم همیشه در صحنه و انقلابی ارومیه در راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۴ در حالی به میدان آمده اند که با صلابت و مقتدر در مقابل استکبار جهانی در راس آن آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب کودک کش ایستاده اند و برای اعتلا وپیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در صحنه هستند.

همچنین مردم بصیر و انقلابی ارومیه امروز خونخواه رهبر شهیدشان هستند و با مشت های گره کرده حمایت خود را از حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه ای اعلام می کنند، تا حمایت خود از این ملت را به اثبات برسانند.

امروز دیار شهیدان باکری و امینی ها و سرزمین اقوام و ادیان، خالق حماسه‌ای بزرگ و به به یادماندنی هستند، حماسه‌ای از جنس وحدت و همدلی برای دفاع از مظلوم و آزادی قدس شریف، تا وحدت و انسجام ملت ایران را برای تحقق آزادی فلسطین فریاد بزنند.

راهپیمایی کنندگان در شهرستان‌ها در محل ها معین شده و در ارومیه نیز در میدان ولایت فقیه (مرکز) مرکز تجمع کرده و بصورت خودجوش با دادن شعارهای مرگ برآمریکا، مرگ بر اسراییل، مرگ بر منافق، نفرت و انزجار خود را از رژیم صهیونیستی و همتایانش نشان داده و شروع به راهپیمایی کردند.

شهروندان آذربایجان‌غربی بار دیگر در آخرین روز جمعه ماه مبارک رمضان با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس حقانیت و مظلومیت فلسطینیان را فریاد می زدند و یک صدا نابودی رژیم جنایتکار صهیونیستی را خواستار هستند.

بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی راهپیمایی روز جهانی قدس از میدان ولایت فقیه آغاز شده و مسیر راهپیمایی خیابان شهید منتظری به طرف میدان دفاع مقدس _بلوار رسالت -مصلی امام خمینی(ره) ارومیه در حال انجام است.