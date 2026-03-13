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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

راهپیمایی روز جهانی قدس در تبریز آغاز شد

راهپیمایی روز جهانی قدس در تبریز آغاز شد

تبریز- راهپیمایی روز جهانی قدس دقایقی پیش با حضور گسترده مردم در تبریز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز جهانی قدس دقایقی پیش با حضور گسترده مردم در تبریز آغاز شد.

مردم غیور تبریز از مسیرهای هشت گانه اعلام شده خود را به محل تجمع در مصلی اعظم امام خمینی (ره) تبریز می رسانند.

حاضران در میدان ساعت تبریز تصاویری از رهبر شهید، حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب، سردار سلیمانی، فرماندهان شهید، شهدای جنگ رمضان و همچنین دانش آموزانی که در مدرسه شجره طیبه میناب و در حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی به شهادت رسیدند، در دست دارند.

شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «هیهات من الذله» پرتعدادترین شعارهایی است که در این تجمع از سوی مردم، شنیده می‌شود.

کد مطلب 6773304

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