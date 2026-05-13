نماینده کنگره آمریکا: تمام اسناد اپستین را بدون ممیزی منتشر کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، راجا کریشنامورتی (Raja Krishnamoorthi)، نماینده سرشناس دموکرات از ایالت ایلینوی آمریکا امروز چهارشنبه در سخنانی تصریح کرد: جفری اپستین (قاچاقچی جنسی آمریکایی) با سلب فرصت دادخواهی از قربانیان، تسلط خود را بر آن‌ ها حفظ می‌ کرد؛ نباید اجازه داد این وضعیت ادامه یابد.

نماینده سرشناس دموکرات از ایالت ایلینوی آمریکا از ترامپ خواست تا همه اسناد مربوط به پرونده اپستین را بدون هیچ‌گونه حذف و ممیزی منتشر کند، همه افراد باقی‌ مانده در این پرونده تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و تمام کسانی که به اپستین کمک می کردند، صرف‌ نظر از وابستگی سیاسی‌ شان، با عواقب اعمالشان مواجه سازد.

اسناد ارتباطات جفری اپستین همچنان محور بحث‌ های سیاسی در آمریکا است و اعضای هر ۲ حزب دموکرات و جمهوری خواه، یکدیگر را متهم به ارتباط با شبکه قاچاق انسان از سوی این میلیاردر بدنام می‌ کنند.