به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، مجلس نمایندگان و سنای آمریکا قرار است با برگزاری نشست های استماع، مقام‌ های اطلاعاتی و امنیتی دولت ترامپ را درباره تجاوز غیرقانونی و نامشروع به ایران پاسخگو کند.

بر اساس اعلام این رسانه، قرار است نشست استماعی در کمیته اطلاعاتی مجلس سنا با حضور جان راتکلیف، مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، ژنرال جیمز اچ. آدامز، ‌مدیر آژانس اطلاعات دفاعی و تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی تا ساعاتی دیگر برگزار شود.

همچنین برگزاری نشست دیگری در کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان پیرامون مسائل امنیتی تجاوز آمریکا به ایران و همچنین بمباران وحشیانه مدرسه شجره طیبه در میناب که به شهادت بیش از ۱۶۵ نفر منتهی شد، فردا پنجشنبه انجام شده و مقامات جنایتکار دولت تروریست این کشور ملزم اند به سئوالات نمایندگان پاسخ دهند.