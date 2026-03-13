به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به این شرح است:
«وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ ،إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَی نَصْرِهِمْلَقَدِیرٌ
به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده، اجازه جهاد داده شده است؛ چرا که مورد ستم قرار گرفتهاند و خدا بر یاری آنها توانااست.(۳۹ سوره حج)
با عرض تسلیت شهادت رهبر کبیر انقلاب امام سیدعلی حسینی خامنهای و تبریک برای انتخاب شایسته سید مجتبی حسینی خامنهای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، ما استادان دانشگاه پیام نور حمله ناجوانمردانه و غیرقانونی متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی به وطن عزیزمان ج.ا.ایران و به شهادت رساندن بیش از ۱۰۰۰ ایرانی غیر نظامی از جمله کودکان دبستانی و بیماران و دیگر اقشار کشور را محکوم نموده و از خداوند متعال پیروزی ایران و ایرانیان را مسئلت داریم.
آمریکا و رژیم صهیونیستی صبح دهمین روز از ماه مبارک رمضان و در آستانه نوروز با نقض فاحش تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران، مجموعهای از اهداف و زیر ساختهای دفاعی و اماکن غیرنظامی در شهرهای مختلف کشورمان را مورد حمله قرار دادند.
فاجعه دلخراش دبستان شجره طیبه شهرستان میناب و شهادت دهها دانشآموز معصوم و حمله ناجوانمردانه متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی به مراکز غیرنظامی ایران نقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و تجاوز مسلحانه آشکار علیه جمهوری اسلامی ایران است. پاسخ به این تجاوز حق قانونی و مشروع ایران طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از همه توان و امکانات خود برای مقابله با این تجاوز جنایتکارانه و دفع شرارت دشمن استفاده خواهند کرد.
لذا جمهوری اسلامی ایران وظیفه خطیر سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن سازمان، برای اقدام فوری جهت مقابله با نقض صلح و امنیت بینالمللی بهدلیل تجاوز نظامی آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را خاطرنشان میکند و از دبیرکل سازمان ملل، رئیس شورای امنیت و اعضای این شورا میخواهد در اسرع وقت به وظیفه خود عمل کنند.
از دبیرکل سازمان ملل متحد بهویژه درخواست میگردد تا با استناد به مواد ۹۹ و ۳۴ منشور سازمان ملل متحد، با بهرهگیری از اختیارات خود، موضوع نقضهای گسترده عهدنامههای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل اول الحاقی آن، درخصوص ممنوعیت حمله به «غیرنظامیان، اماکن غیرنظامی نظیر مدارس و اماکن فرهنگی و بیمارستانها و تهدیدات محیط زیستی ناشی از حمله به مخازن سوخت ج.ا. ایران» را در اولویت فعالیتهای خودشان قرار دهند.
از همه دولتهای عضو سازمان ملل متحد، به ویژه کشورهای منطقه و اسلامی، اعضای جنبش عدم تعهد و کلیه دولتهایی که نسبت به صلح و امنیت بینالمللی احساس مسئولیت میکنند؛انتظار داریم تا ضمن محکوم کردن قاطع این عمل تجاوزکارانه اقدام عاجل و دسته جمعی برای مقابله با این حملات انجام دهندکه بیتردید صلح و امنیت منطقه و جهان را در معرض تهدیدی بیسابقه قرار داده است. لذا پیشنهاد میگردد علیه این دو متجاوز به قلمرو ج.ا.ایران نزد محاکم بینالمللی نظیر دیوان بینالمللی دادگستری برای جبران خسارت وارده و نزد دیوان کیفری بینالمللی برای رسیدگی به جرایم جنگی و جرایم ارتکابی علیه بشریت در محاکم ملی علیه سران فرماندهان نظامی متجاوزان آمریکایی و رژیم صهیونیستی اقامه دعوا گردد.
بی تردید آشکار است که ایران برای امنیت و صلح در کشورهای منطقه ارزش بسیاری قائل است. آمریکا از خاک کشورهای همسایه برای تعرض به ایران سواستفاده میکند. بنابراین اقدام دفاعی ایران علیه هیچکدام از کشورهای منطقه نیست و دست دوستی خود را بهسوی آنها دراز میکند و هیچ دولت مسئول و متعهدی نمیتواند در برابر این جنایات هولناک سکوت اختیار کند.
ما اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور، به واسطه جایگاه معلمی، مرجعیت علمی و مسئولیت اجتماعی خود در این لحظه تاریخی با امضای این بیانیه درصدد برآمدهایم گامی در راستای دفاع از ایران عزیز، یکپارچگی سرزمینی و انسجام اجتماعی کشورمان برداریم.
