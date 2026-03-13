مدیریت اخبار و گفتگوی هیجانی، کلید بقای کادر درمان در شرایط جنگی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مجتبی دهقان، عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، در پیامی با موضوع «خودمراقبتی کادر سلامت در بحران جنگ» اظهار داشت: کادر درمان در شرایط عادی نیز با استرس بالایی روبهرو هستند، اما در زمان جنگ، مواجهه مداوم با مجروحان و صحنههای دلخراش، سطح تنش را به شدت افزایش میدهد. اولین گام برای مدیریت این وضعیت، کنترل ورودیهای مغز از طریق مدیریت اخبار است؛ چرا که تماشای مداوم تصاویر و فیلمهای جنگی، ذهن را در وضعیت هشدار همیشگی و اضطراب قرار میدهد.
وی افزود: بهرهگیری از حمایت اجتماعی، دومین رکن اساسی در این دوران است. صحبت با خانواده و دوستان و در میان گذاشتن احساسات، نهتنها باعث تخلیه هیجانی میشود، بلکه با تقویت حس تعلق، تابآوری فرد را در برابر بحران بالا میبرد. همچنین استفاده از تکنیکهای "تنفس ذهنآگاهانه" به مدت سه دقیقه در روز و تمرکز بر ریتم نفسها و حسهای بدنی، راهکاری بسیار موثر برای بازگرداندن آرامش به سیستم عصبی در میانه فشار کاری است.
این روانشناس با تأکید بر اهمیت «گفتگوی هیجانی» در محیطهای بیمارستانی تصریح کرد: ایجاد فضایی برای صحبت میان همکاران درباره احساساتی نظیر غم یا عذاب وجدان، به کادر درمان کمک میکند تا متوجه شوند این واکنشها کاملاً طبیعی هستند. این اقدام از سرکوب احساسات و فروخوردن هیجاناتی که در نهایت منجر به فرسایش روانی میشود، جلوگیری میکند.
دهقان در پایان خاطرنشان کرد : جزئیات بیشتر این راهکارها در قالب محتوای متنی از طریق دانشگاه علوم پزشکی ایران در دسترس است و از تمامی مدافعان سلامت خواست تا با جدی گرفتن این تمرینات، آرامش و تندرستی خود را برای تداوم خدمترسانی حفظ کنند.
