به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان در مصلای امیر المومنین(ع) از حضورپرشور مردم استان سمنان و ایران اسلامی در راهپیمایی با عظمت و پرشور روز جهانی قدس قدردانی کرد.

وی افزود: اعتماد به خدا و متوسل شدن به خداوند سبب نصرت الهی می شود و امیدواریم که خداوند به برکت این حضور ارزشمند مردم ایران اسلامی در راهپیمایی روز جهانی قدس پیروزی جبهه اسلام را به زودی محقق سازد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان حضور در صحنه ها در بزنگاه مهم کنونی را نوعی رعایت تقوای الهی از سوی مردم متدین و ولایی کشورمان و ایستادگی پای آرمان های انقلاب اسلامی دانست.

مطیعی با بیان اینکه مردم وظیفه شرعی و الهی را که حضور در میدان است به منصه ظهور و بروز رساندند افزود: مردم ما نشان دادند که میدان را ترک نخواهد کرد.

وی با اشاره به روایت حج پیامبر(ص) که با ممانعت قریش روبرو شد، افزود: گروهی از مسلمانان مدینه در آن زمان با ایستادن پای کار پیامبر(ص) در آن برهه حساس با ایشان بیعت کردند و این بیعت در تاریخ اسلام ثبت شد.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه بیعت آن روز مردم به واسطه درک شرایط حساس، دشمن را به وحشت انداخت تاکید کرد: امروز نیز بیعت مردم ایران اسلامی با رهبر انقلاب اسلامی درس بزرگی بود که مردم ما در این موقعیت حساس به همه آزدیخواهون دنیا دادند.

مطیعی با بیان اینکه مردم ما در این برهه ای که رهبر عزیزمان، فرماندهان نظامی و جمعی از بزرگان مان به شهادت رسید میدان را ترک نکرد و با امام انقلاب بیعت کرد، گفت: مردم زیر آتش دشمن در موقعیت حساس بمباران و پهپادها بیعتی تاریخی را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: خداوند به واسطه این بیعت حساس همانطور که قرآن کریم‌می فرماید چند چیز را عطا خواهد کرد که یکی از آنها نصرت الهی است.