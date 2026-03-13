۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

تمجید نماینده مجلس از رشادت‌های نیروهای مسلح؛ عربی: پیروزی نزدیک است

گرمسار - نماینده گرمسار و آرادان در مجلس، با تمجید از رشادت‌های نیروهای مسلح، گفت: صلابت و استقامت ملت ایران در برابر دشمنان، آینده‌ای روشن برای کشور رقم خواهد زد و پیروزی نهایی نزدیک است.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی در سخنرانی راهپیمایی روز قدس گرمسار با حضور مردم متدین و روزه دار این شهرستان همزمان با آخرین جمعه ماه رمضان بیان کرد: روز قدس ابتکار ماندگار امام خمینی(ره) برای زنده نگه داشتن آرمان فلسطین است

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، دفاع مقدس و امنیت، روز قدس را ابتکاری ماندگار از امام خمینی(ره) دانست که موجب زنده ماندن مسئله فلسطین در افکار عمومی جهان شد.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس با اشاره به بیانیه اخیر رهبر معظم انقلاب، شجاعت و تأکید ایشان بر بسته نگه داشتن تنگه هرمز را نشانه‌ای از دانش بالای نظامی و تدبیر هوشمندانه در برابر تهدیدات برشمرد و افزود: این مواضع دشمنان را در محاسباتشان دچار اشتباه کرده و اقتدار ایران را به جهانیان نشان داده است.

عربی با تمجید از رشادت‌های نیروهای مسلح اعم از سپاه، ارتش و فراجا، ایستادگی آن‌ها در برابر قدرت‌های جهانی را مایه افتخار و الهام‌بخش ملت‌های آزادی‌خواه جهان دانست و خاطرنشان کرد: ملت ایران با صلابت و استقامت در برابر دشمنان ایستاده و آینده روشنی برای کشور رقم خواهد خورد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه روز قدس نماد وحدت جهان اسلام در حمایت از مردم مظلوم فلسطین است، تصریح کرد: پیروزی نهایی از آن جبهه حق خواهد بود و ملت‌های مسلمان با الهام از این ابتکار بزرگ تاریخی، روزی شاهد آزادی قدس شریف از چنگال اشغالگران خواهند بود

