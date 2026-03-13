آزادی قدس و نابودی رژیم صهیونیستی نزدیک است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمیتبار در خطبه های نماز جمعه با اشاره به رویدادهای اخیر و جنگ رمضان، اظهار کرد: داغ شهادت رهبر بزرگ انقلاب برای همه امت اسلامی سنگین و غیرقابل تصور بود اما انتخاب به موقع و شایسته مجلس خبرگان موجب کاهش این درد بزرگ شد.
وی با قدردانی از اقدام شایسته عضوهای مجلس خبرگان رهبری، افزود: شخصیتی را به عنوان رهبر معرفی کردند که فقیهی زاهد، بیرغبت به مقام، شجاع، با صلابت، مجاهد، آگاه به زمان، رزمنده، فرزند، همسر و برادر شهید، ناامیدکننده دشمن و امیدبخش مومنان است.
امام جمعه ایلام یادآور شد: آیتالله سیدمجتبی خامنهای از سلاله پاک حضرت فاطمه زهرا (س) هستند که با استقبال گسترده مردمی روبهرو شدند و این انتخاب، مردم را منسجمتر و دشمنان را مأیوس کرد.
حجتالاسلام کریمیتبار در ادامه از مردم خواست تا به نشانه پیمان با ولایت و همبستگی به پا خیزند که در این لحظه، نمازگزاران با سر دادن شعارهای «لبیک یا خامنهای» و «خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست» با آرمان های انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.
نماینده ولی فقیه در ایلام با اشاره به نخستین پیام رهبر جدید انقلاب اسلامی، گفت: اولین پیام رهبر معظم انقلاب در روز گذشته، شایستگی ایشان را برای هدایت جهان اسلام نشان داد، پیامی مبارک که دوستان را به تحسین و دشمنان را به حیرت و سردرگمی واداشت.
وی با بیان اینکه در این پیام، راهبردها و سرنوشت جنگ شجاعانه ترسیم شد، افزود: آغازگر پیام ایشان توکل به خدا، توسل به ائمه معصوم(ع) و باور به نقش مردم در تعیین سرنوشت خود بود.
امام جمعه ایلام اظهار کرد: تاکید ایشان بر ادامه دفاع موثر و پشیمانکننده، بستن تنگه هرمز، گرفتن انتقام خون شهیدان و دریافت غرامت جنگی از دشمن، ادبیات تازهای در دفاع مقدس ما مبتنی بر عزت، حکمت و قدرت در برابر متجاوزان است.
حجتالاسلام کریمیتبار با بیان اینکه دشمنان باید هزینه جنایتهای خود را بپردازند، گفت: زمان بزن در رو و آتشبس سپری شده و اکنون زمان تنبیه متجاوز است، این ادبیاتِ اقتدار و بازدارندگی است که میتواند سایه جنگ را برای همیشه از کشور ما دور کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به روز جهانی قدس اشاره کرد و افزود:در این روزی که دشمن با بمب و موشک های خود قدرتنمایی میکند، مردم باشکوهتر از همیشه به صحنه آمده اند.
امام جمعه ایلام یادآور شد: در روزگاری که بنیانگذار جمهوری اسلامی این روز را اعلام کردند، ما در اوج مظلومیت بودیم و امروز همه دنیای بیدار با ما همراه است و خود را در نزدیکترین فاصله با آزادی قدس میبینیم و به یاری خدا در آینده ای نزدیک در آنجا اقامه نماز خواهیم کرد.
حجتالاسلام کریمیتبار جنگ تحمیلی کنونی را تقابل حق و باطل و از جنس درگیری پیامبران با ستمگران خواند و تاکید کرد: دنیای استکبار که مدعی دموکراسی و مردمسالاری است چهره واقعی خود را که سراسر خوی درندگی، ظلم و ستم است، به نمایش گذاشته است.
وی بیان کرد: کشتار کودکان معصوم در مدرسههای ابتدایی، بهترین سند برای اثبات جنایت های آنها است، آیا این کودکان نیروی نظامی بودند؟
امام جمعه ایلام با تاکید بر ایستادگی ملت ایران، گفت: مردم ایران با تکیه بر موضع مقتدرانه امام شهیدمان خط مقاومت را برگزیدهاند، ما برای دفاع از استقلال، عزت، ناموس، سرزمین و دین خود هزینه دادهایم و باز هم آمادهایم با خون پاکمان هزینه بدهیم.
حجتالاسلام کریمیتبار گفت: دشمن برای نابودی نظام و تجزیه ایران بزرگ رجزخوانی کرد و خواستار تسلیم ایران شد اما هیچیک از هدف های آنان محقق نشد، تا به امروز ایستادهایم و برگ برنده جنگ در اختیار ملت ایران است و بدون شک ما برنده این نبرد هستیم.
وی تاکید بر اینکه قدرتنمایی جمهوری اسلامی، جهان را متحیر کرده است، گفت: موشکهای نقطهزن و فوقسنگین ما از ۱۶ لایه دفاعی کشورهای مختلف عبور میکند و امروز زمان آن رسیده است که تردد در تنگه هرمز تا لغو یکپارچه همه تحریمها، کنترل و محدود شود.
نماینده ولی فقیه در ایلام اظهار کرد: حمله دشمن موجب شد که وحدت، انسجام و همدلی در بین مردم ما بیشتر شود و اختلافهای حزبی و سلیقهای کنار گذاشته شود.
حجتالاسلام کریمیتبار گفت: این وحدت، نعمتی است که خداوند به ما ارزانی داشت و در این سرمای زمستان و با زبان روزه، مردم به خیابانها میآیند تا از اسلام، انقلاب و خون شهیدان دفاع کنند و با شعار «نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا» ضد دشمن اعلام جنگ میکنند.
