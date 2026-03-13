دشمن از استقامت ملت ایران مایوس شده است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجتالاسلام سید روحالله حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به سنت الهی در پیروزی حق بر باطل گفت: جهان هستی بر اساس نظم دقیق و مشیت الهی بنا شده و باطل همچون علف هرز در این باغ الهی ریشهکن میشود؛ در حالیکه اهل حق، همانند درختان پربار، ماندگار و رو به تکاملاند.
وی با بیان اینکه تاریخ، گواه نابودی فرعونها و قارونها و استمرار راه انبیا است، افزود: حتی در سختترین نبردهای صدر اسلام، مسلمانان با ایمان و استقامت به پیروزی رسیدند و قرآن به مومنان وعده استقامت و بشارت داده است؛ امروز نیز وعده الهی پابرجاست و پیروزی از آن جبهه حق و شکست، سرنوشت محتوم باطل است.
امام جمعه اسفرورین در ادامه به تحولات اخیر منطقه اشاره کرد و گفت: روز قدس امسال در شرایطی برگزار میشود که بسیاری از معادلات جهانی به نفع آرمان فلسطین تغییر کرده و رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری احساس خطر میکند و در مسیر سقوط قرار گرفته است.
وی افزود: مقاومت مقتدر ملت ایران در این نبرد سرنوشتساز، دشمن را در چند محور متحیر و مبهوت کرده است؛ نخست استحکام ساختار سیاسی جمهوری اسلامی که پس از شهادت رهبر معظم انقلاب نیز کوچکترین خللی در آن ایجاد نشد و دشمن را با شکست محاسباتی بزرگ مواجه ساخت. این ساختار برخاسته از اراده الهی و مردمسالاری دینی است و برخلاف دیگر نظامها، با فقدان یک شخصیت دچار فروپاشی نمیشود.
حجتالاسلام حسینی دومین دستاورد را شکست توهم فروپاشی عنوان کرد و گفت: دشمن گمان میکرد جمهوری اسلامی ظرف چند روز تجزیه میشود اما حضور بهموقع و آگاهانه مردم در صحنه، نقشههای آنان را خنثی کرد.
گروههای مقاومت قدرتمندتر و منسجمتر از گذشته به میدان بازگشتهاند
وی در ادامه از احیای شبکه مقاومت منطقهای بهعنوان سومین دستاورد یاد کرد و خاطرنشان ساخت: پس از شهادت فرماندهان مقاومت، دشمن تصور کرد محور مقاومت فرو میپاشد اما امروز میبیند مجموعههای مقاومت در لبنان، عراق و سایر کشورها قدرتمندتر و منسجمتر از گذشته به میدان بازگشتهاند.
امام جمعه اسفرورین همچنین گفت: چهارمین جلوه پیروزی جبهه حق، درهم شکستن امنیت پوشالی رژیمهای حاشیه خلیج فارس است. کشورهایی که منابع خود را صرف خرید تسلیحات از آمریکا میکنند، امروز همان سلاحها را برای دفاع از پایگاههای بیگانگان خرج میکنند و این مایه بدبختی آنان است.
وی ادامه داد: به حول و قوه الهی، وعده رهبر شهید انقلاب محقق خواهد شد و آن روز که امت اسلامی در قدس شریف نماز بخواند، دور نیست.
حجتالاسلام حسینی در بخش دیگری از سخنان خود شهادت رهبر معظم انقلاب را واقعهای جانکاه اما الهی توصیف کرد و گفت: این حادثه بستر تجلی سنتهای الهی و ارتقای ملت به مرحلهای بالاتر از بصیرت بود. همانگونه که در واقعه غدیر، پس از امتحان بزرگ امت، کافران از دین مایوس شدند امروز نیز دشمن از ساختار انقلاب و ایمان مردم ناامید شده است.
وی همچنین از برگزاری بهموقع جلسات مجلس خبرگان در شرایط جنگی و انتخاب رهبر جدید سپاسگزاری کرد و افزود: انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی، خلف صالح امام شهید، پیام آرامش و ثبات را به ملت ایران داد و دشمن را کاملاً ناامید ساخت و ایشان همانند رهبر شهید خاری در چشم دشمنان اسلام خواهد بود.
امام جمعه اسفرورین با اشاره به بیانیه هفتبندی نخست رهبر جدید انقلاب گفت: مطالب دقیق و راهبردی این پیام دل مردم را قرص کرد. رهبری تأکید کردهاند که ملت ایران خود رهبر میدان بوده و خواهد بود و حضور پرصلابت مردم سدّی در برابر توطئههای تجزیه و تهاجم خواهد بود.
او در پایان تأکید کرد: امروز زمان عزاداری منفعلانه نیست؛ اگر اشکی میریزیم، باید اشکی حماسی باشد. ملت ایران با پیروی از امام حاضر و تبعیت از ولایت، بیعت خونین خود را تمدید میکند تا انتقام رهبر شهید و همه شهیدان این راه را از دشمنان خدا بگیرد. به یاری خداوند، به زودی پرچم عدالت و ولایت به دست امام عصر (عج) خواهد رسید.
