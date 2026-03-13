به گزارش خبرگزاری مهر،ماموستا مامد کلشی نژاد امام‌جمعه اهل‌سنت ارومیه ظهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه روز قدس، با تأکید بر ضرورت وحدت ملی و تبعیت از رهبری، مهم‌ترین مسائل روز کشور و منطقه را تشریح کرد.

وی با اشاره به مبنای قرآنی تبعیت از حاکم اسلامی گفت: آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی‌الامر منکم» نشان می‌دهد که اطاعت از خداوند، پیامبر اکرم(ص) و اولی‌الامر از اصول اساسی جامعه اسلامی است و در شرایطی که دشمنان در پی تضعیف نظام جمهوری اسلامی هستند، حفظ وحدت و تبعیت از رهبری اهمیت بیشتری دارد.

امام‌جمعه اهل‌سنت ارومیه همچنین انتخاب رهبر معظم انقلاب اسلامی توسط مجلس خبرگان را نشانه‌ای از استحکام و پویایی نظام دانست و اظهار کرد: این انتخاب بیانگر اعتماد مردم به نهادهای انقلابی و جلوه‌ای از اقتدار نظام اسلامی است.

وی با اشاره به بیانیه حمایت علمای اهل‌سنت از رهبری انقلاب، این اقدام را نشانه‌ای از وحدت مسلمانان در کشور دانست و گفت: همبستگی میان مذاهب اسلامی در ایران، سرمایه‌ای بزرگ در برابر توطئه‌های دشمنان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از رشادت‌های نیروهای مسلح کشور قدردانی کرد و افزود: نیروهای مسلح با فداکاری و اقتدار از مرزها و منافع ملی دفاع می‌کنند و توانمندی آنان موجب افزایش بازدارندگی و امنیت کشور شده است.

امام‌جمعه اهل‌سنت ارومیه مشارکت مردم در حفظ امنیت را نیز مهم دانست و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره‌های ۱۱۰، ۱۱۴ و ۱۱۳ به نهادهای مسئول اطلاع دهند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه اتحاد و انسجام ملی رمز پیشرفت کشور است، از همراهی و حمایت مردم به‌ویژه مردم کرد استان قدردانی کرد و گفت: همبستگی اقوام مختلف ایران، پشتوانه‌ای مهم برای امنیت و اقتدار کشور به شمار می‌رود.