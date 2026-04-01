تحکیم وحدت قوی ترین سلاح در مقابله با دشمنان

خبرگزاری مهر، گروه استانها- ماموستا مامد کلشی نژاد*: جهان اسلام امروز در معرض یک جنگ تمدنی قرار دارد که دشمنان اسلام و مسلمین بهطور هدفمند آن را طراحی و اجرا میکنند.
این جنگ نه تنها بهصورت مستقیم علیه ایران است، بلکه در حقیقت، جنگی است علیه اسلام و تمدنهای اسلامی که در خطر تضعیف و نابودی قرار دارند. دشمنان با تبلیغات دروغین، توهمات و تفرقهافکنی، قصد دارند میان مسلمانان شکاف بیندازند و آنها را از جنگ بزرگ علیه استکبار، آمریکا و صهیونیسم جدا کنند.
اما آنچه باید بدانیم و برآن تأکید کنیم، این است که این جنگ، جنگی است بر سر هویت و عزت جهان اسلام، نه فقط کشورهای خاص. در کنار این، مشکلی دیگر که نباید از نظر دور داشت، خیانت، سرسپردگی و وابستگی برخی حاکمان کشورهای اسلامی است که برخی آزادانه یا کلانترانه، با دشمنان اسلام همدست شدهاند و منافع آمریکا و اسرائیل را بر منافع ملتهای مسلمان ترجیح میدهند.
اینگونه رفتارها، خیانتی بزرگ است و باید در مقابل آنها ایستاد. اما راهحل چیست؟ راه مبارزه، همبستگی، آگاهیبخشی و اتحاد بین مسلمانان شیعه و سنی است. نخبگان، علما و سادات باید با هم تمهیداتی بیندیشند تا افکار عمومی جهان اسلام را از توطئهها و فتنهها مطلع و هوشیار کنند.
اگر بتوانیم در داخل، وحدت و انسجام را برقرار کنیم، این قدرت، پیامدهای بسیار مثبتی در مقابله با دشمنان خواهد داشت.
باید بدانیم که حمایت از ایران و مقاومت در برابر تجاوزگران، حمایت از اسلام و مسلمانان است. ایران نماد مقاومت و ایستادگی در مقابل استکبار است و پیروزی ایران، پیروزی اسلام است. پس بیایید در کنار هم، و با نگرشی وحدتآفرین، در هر کجای دنیا هستیم، به یاری و حمایت از ایران و تمام مسلمانان بپردازیم و بدانیم که اتحاد، قویترین سلاح ما در مقابل دشمنان است.
در دوازدهمین روز از ماه فروردین، سالروز جمهوری اسلامی ایران، روزی نمادین از پایداری و استقلال ملت بزرگ ما، این نظام مقدس با رأی قاطع و اراده ملت شریف ایران به نظام جمهوری اسلامی و حکومتی مردمسالار تبدیل شد. این روز یادآور ایثار و مقاومت است و نشاندهنده عزم ملت ایران در راه حفظ مرزهای دینی، ملی و فرهنگی است.
در این روز مبارک، که دشمنان خبیث در تلاش برای نفوذ و تضعیف ارزشهای دینی ما هستند، ملت ایران با تکیه بر ایمان، اراده و همت، در ادامه مسیر رشد و تعالی، با هدف حفظ استقلال کشور و مبارزه با استکبار جهانی، به راه خود ادامه میدهد. این نظام مقدس، نماد ایثار و همبستگی است و هر روز، پیروزیهای جدیدی را رقم میزند.
رأی «آری» ملت ایران در ۱۲ فروردین، پاسخی است محکم و قاطع به نیرنگها و توطئههای دشمنان، و تجلی حقطلبی و ایمان مردم ما است. این روز را گرامی میداریم و یاد و خاطره شهدای والامقامی که در راه این کشور و ملت جان فشانی کردهاند را پاس میداریم.
کلشی نژاد، امام جمعه اهل سنت ارومیه
