کلشی نژاد:حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، وظیفه شرعی و ملی همه است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه امام جمعه اهل سنت ارومیه به مناسبت روز جهانی قدس به این شرح است،روز جهانی قدس، میراث گرانقدر معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، صرفاً یک مناسبت سیاسی نیست؛ بلکه تجلی وحدت و همدلی امت اسلامی در دفاع از نخستین قبله مسلمانان و مظلومان فلسطین است.
اینجانب به عنوان امام جمعه اهل سنت ارومیه، ضمن گرامیداشت این روز بزرگ، بر وجوب شرعی و انسانی حمایت از ملت مظلوم فلسطین تأکید مینمایم. مسجدالاقصی به عنوان نماد عزت و کرامت اسلامی، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بیداری وجدانهای مسلمانان جهان است.
ما اهل سنت ایران اسلامی، در کنار برادران شیعه خود، با تأسی از قرآن کریم و سنت نبوی، هرگونه تجاوز به حریم مقدسات اسلامی و اشغالگری در سرزمینهای فلسطین را محکوم نموده و بر آزادی کامل قدس شریف از چنگال صهیونیسم بینالملل تأکید میورزیم.
روز قدس، روز اعلام انزجار از مستکبران و حامیان رژیم غاصب صهیونیستی است. حضور گسترده در راهپیمایی این روز، وظیفه شرعی و ملی همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی است و نشاندهنده همبستگی جهان اسلام در برابر دشمن مشترک میباشد.
از تمامی مسلمانان غیور ایران به ویژه مردم شریف و متدین آذربایجان غربی و شهرستان ارومیه دعوت مینمایم تا با حضور پرشور خود در راهپیمایی روز قدس، بار دیگر مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی و صهیونیسم کوبیده و همبستگی امت اسلامی را به نمایش بگذارند.
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