دشمنان در محاسبات راهبردی خود درباره ایران شکست خوردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین جلالی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه قزوین اظهار داشت: در نگاه بسیاری از تحلیل‌گران، عمر انقلاب‌ها معمولاً از چند ماه تا چند سال فراتر نمی‌رود اما انقلاب اسلامی ایران با لطف خدا و پشتیبانی ملت بیش از چهار دهه ایستادگی کرده و امروز الگوی پایداری برای ملت‌های آزاده جهان است.

او افزود: رمز ماندگاری انقلاب در خداباوری و پیوند عمیق آن با ایمان مردم است و حرکت‌هایی که بر مبنای اخلاص و معنویت شکل می‌گیرند پایدار می‌مانند و جریان‌هایی که هدفی جز منافع مادی دارند، محکوم به فنا هستند.

نماینده سابق مجلس با اشاره به ناکامی دشمنان در تحقق طرح‌های براندازانه گفت: بیگانگان گمان می‌کردند می‌توانند مسیر انقلاب اسلامی را متوقف کنند اما نه تنها موفق نشدند بلکه حتی قادر نبودند شعارها و اصول اساسی نظام را تغییر دهند و امروز نیز از این پایداری ملت خشمگین و درمانده‌اند.

جلالی در ادامه تصریح کرد: بدخواهان می‌پنداشتند با شهادت رهبر معظم انقلاب، ملت ایران دچار خلأ رهبری و سردرگمی می‌شود در حالی که با انتخاب سریع و شایسته رهبر جدید این توطئه هم خنثی شد و دشمنان بار دیگر در محاسبات خود شکست خوردند.

وی افزود: دشمن از نخستین روز پیروزی انقلاب، سناریوهای گوناگونی همچون کودتا، فتنه، تحریم و جنگ ترکیبی را دنبال کرده است. جنگ تحمیلی اغتشاشات خیابانی و حملات اخیر، همه در همین راستا بود اما استقامت مردم و حضور قاطع آنان در میدان هر بار نقشه‌های آنان را نقش بر آب کرد.

این روحانی با اشاره به جایگاه جدید جمهوری اسلامی در معادلات منطقه گفت: امروز ایران اسلامی به قدرتی تعیین‌کننده در سطح منطقه تبدیل شده است. پیشرفت در فناوری‌های نوین از جمله نانو، انرژی هسته‌ای و صنایع دفاعی، دشمنان را به اعتراف واداشته و تحریم‌ها نیز نتوانسته مانعی در مسیر این رشد باشد.

وی اظهار داشت: تحلیل‌گران بدانند که آنچه تاکنون از توان نظامی ایران دیده‌اند تنها بخشی محدود از ظرفیت‌های کشور است. دشمن فقط نسل اول و دوم از موشک‌های ما را دیده در حالی که بخش اعظم قابلیت‌های دفاعی و موشکی هنوز به صحنه نیامده است.

این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: به زودی با رونمایی از تجهیزات پیشرفته‌تر، دشمنان طعم واقعی قدرت ملت ایران را خواهند چشید.

جلالی با اشاره به نقش فعال ایران در معادلات امنیتی خلیج فارس گفت: در روزهای گذشته جمهوری اسلامی توانست بخشی از سامانه‌های جاسوسی یک میلیارد دلاری آمریکا در منطقه را از کار بیندازد و اکنون نیز وارد مرحله پاسخ موشکی شده‌ایم. این تنها آغاز است و تا تحقق کامل وعده انتقام و بازدارندگی پیش خواهیم رفت.

او تأکید کرد: یمن هنوز به طور کامل وارد میدان نشده و پس از تنگه هرمز، منطقه باب‌المندب نیز در چارچوب راهبرد مقاومت فعال خواهد شد. این یعنی امنیت ساختگی دشمنان در منطقه به پایان رسیده است.

جلالی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی از اعلام آمار واقعی تلفات خود هراس دارد گفت: اگر آزادی رسانه‌ای وجود داشت جهان می‌دید که در نبردهای اخیر چه تلفات سنگینی بر پیکر رژیم اشغالگر وارد شده است.

وی افزود: ملت ایران تا پایان مسیر مقاومت را ترک نمی‌کند؛ باید تا آخرین لحظه در صحنه بمانیم تا پیروزی نهایی محقق شود. امروز دشمن حیران از وحدت و اقتدار ملت ایران است.

حجت‌الاسلام جلالی در پایان ضمن قدردانی از آیت‌الله مظفری امام جمعه قزوین گفت: نقش برجسته و هوشمندانه ایشان در فرآیند انتخاب رهبری جدید ستودنی است و مردم استان قزوین نیز با حضور حماسی خود در این برهه تاریخی، نشان دادند که در صف نخست حمایت از ولایت ایستاده‌اند.