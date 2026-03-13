به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، بررسی آخرین داده‌های میدانی از مناطق آسیب‌دیده، عمق فاجعه انسانی ناشی از تجاوزات اخیر را فاش کرد.

بر اساس این گزارش، در میان غیرنظامیان، ۲۷۲۹ زن دچار مصدومیت شده و ۲۲۳ نفر از بانوان این سرزمین به فیض شهادت نائل آمده‌اند.

همچنین آمارها نشان‌دهنده شلیک مستقیم به رویاهای نسل آینده است؛ به طوری که ۱۱۹۰ نوجوان و کودک زیر ۱۸ سال مجروح و ۲۰۲ نفر از آن‌ها شهید شده‌اند که در میان این شهدا، نام ۱۲ کودک زیر ۵ سال به چشم می‌خورد.

دشمن در این تجاوزات، آگاهانه زیرساخت‌های حیاتی سلامت را هدف قرار داده است. طبق آمار موجود، ۱۵۲ مرکز بهداشتی مورد آسیب جدی قرار گرفته و شدت حملات به گونه‌ای بوده که منجر به تخلیه اجباری ۶ بیمارستان بزرگ شده است.

همچنین ناوگان امدادی نیز از این حملات در امان نمانده و ۳۲ دستگاه آمبولانس که وظیفه انتقال مجروحان را بر عهده داشتند، منهدم یا دچار آسیب شدید شده‌اند.

در حالی که مدافعان سلامت تا آخرین لحظه برای نجات جان هم‌وطنان خود ایستادگی کردند، ۱۶ تن از شهدای مدافع سلامت در حین خدمت‌رسانی جان خود را فدا کردند. این آمارها که حتی کودکان شیرخواره (۴۱ مورد مصدوم زیر ۲ سال) را نیز در بر می‌گیرد، بزرگترین سند رسوایی برای کسانی است که وعده کمک به مردم ایران را می‌دادند اما چیزی جز گلوله و آوار برای آنان به ارمغان نیاوردند.