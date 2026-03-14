سلیمی نمین: تاکید رهبر انقلاب بر وحدت و قدرت مردم است

عباس سلیمی نمین، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر به مهمترین فرازهای نخستین پیام رهبری پرداخت و اظهار کرد: بار دیگر فقدان جانگداز رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله خامنه‌ای را تسلیت عرض می‌کنم و از جوان‌گرایی نظام، آن هم به نفع ملت ایران، خرسندی خود را ابراز می‌دارم.

وی افزود: انتقال رهبری در اوج شکوه ممکن صورت گرفت. شهادت ایشان به گونه‌ای رخ داد که هیچ شائبه‌ای در روند انتخاب رهبر جدید ایجاد نشد. از منظر من، انتخاب رهبری دیگر با فاصله زمانی اندک، بسیاری از تردیدهایی را که دشمنان می‌توانستند ایجاد کنند، از بین برد. بنابراین، آنچه دشمنان تصور می‌کردند که نظام را تضعیف کند، در واقع به تقویت و جوان‌گرایی آن یاری رساند.

سلیمی نمین در ادامه تصریح کرد: نظام ما با همان راهبردها، اما با انرژی فوق‌العاده جوانی، مسیر خود را ادامه می‌دهد. جهت‌گیری‌ها و راهبردها بر اساس پیام رهبر جدید تغییری نکرده است، اما نیروی جوانی به این جایگاه تزریق شده است. همانطور که مردم در تشییع ایشان بیان کردند، گویا رهبر شهید ما جوان شده و این انرژی جوانی برای پیشبرد امور نظام تزریق گشته است. این بهترین شکل ممکن برای این انتقال بود.

این تحلیلگر مسائل سیاسی در خصوص نکات مطرح شده در بیانات رهبر جدید، گفت: یکی از نکات قابل تامل در فرمایشات ایشان، استفاده از ظرفیت‌های جدید برای پیشبرد امور، به ویژه در بعد نظامی است. این موضوع، نگرانی از تکرار و عدم نوآوری در مواجهه با دشمن را برطرف می‌کند. رهبری جدید به دنبال راهکارهای نوین و استفاده از نیروهای موثر جامعه برای ارائه راه‌حل‌های جدید در مقابله با تجاوز دشمن هستند. این رویکرد، امیدبخش است، زیرا تقویت توانمندی‌های ما در برابر متجاوزان را از طریق راهکارهایی که در چارچوب نظام‌های غربی قابل درک نیست، تضمین می‌کند.

وی همچنین به تاکید رهبر جدید بر دفاع از مظلومیت ملت ایران، به خصوص کودکان شهید اشاره و بیان کرد: ایشان به صورت غیرمستقیم خواستار فعال شدن دیپلماسی کشور در این زمینه شدند. ما می‌توانیم با فعالیت‌های گسترده در افکار عمومی جهان، از مظلومیت این فرزندان دفاع کنیم. برگزاری مجالس و دعوت از اقشار مختلف جوامع که دیپلمات‌های ما در آن حضور دارند، می‌تواند افکار عمومی جهان را به سمت ما جلب کرده و معادلات را تغییر دهد.

سلیمی نمین خاطرنشان کرد: مظلومیت فرزندانمان که در این اقدام نظامی عامدانه به شهادت رسیدند، سابقه کمتری در جهان دارد و این جنایت بسیار بزرگی است. دستگاه دیپلماسی ما باید بتواند از این مسئله به بهترین نحو استفاده کند؛ این هم وظیفه شرعی و هم وظیفه ملی ماست. رهبری وظیفه شرعی و ملی دفاع شایسته از حقوق ملت را تعیین کرده‌اند. به طور خاص، مظلومیت این کودکان می‌تواند ارتباطی قابل فهم‌تر با افکار عمومی جهان برقرار کند. در روز اول جنگ، آمریکایی‌ها عامدانه چنین جنایتی را مرتکب شدند و هیچ توجیهی برای آن ندارند. بنابراین، نمی‌توان ایران را در این قضیه مقصر جلوه داد که چرا تدابیر لازم را برای دفاع از حقوق مردم خود اتخاذ نکرده است. این موضوع می‌تواند تاثیر به سزایی در پیوند خوردن افکار عمومی جهان با مظلومیت ملت ایران داشته باشد.

دستگاه دیپلماسی باید در دفاع از مظلومیت کودکان یمن فعال‌تر باشد

این تحلیلگر مسائل سیاسی، با اشاره به ضرورت فعال‌سازی دستگاه دیپلماسی کشور در دفاع از حقوق ملت، به ویژه کودکان مظلوم، اظهار کرد: امیدواریم با فرمان رهبری، ضعف‌های موجود در وزارت خارجه جبران شود. در حال حاضر، دستگاه دیپلماسی را در دفاع از حقوق ملت، به ویژه فرزندان خردسال که مظلومانه به شهادت رسیده‌اند، آنگونه که در خور و شایسته است، فعال نمی‌بینیم. این در حالی است که مظلومیت ملت ایران، که اهل مذاکره و گفتگو هستند، می‌تواند بسیار تاثیرگذارتر از توان نظامی باشد.

وی افزود: در حادثه دلخراش مدرسه میناب و کشتار کودکان، ما می‌توانیم ظرفیت‌های زیادی را در خارج از کشور فعال کنیم و دشمن را وادار به پرداخت غرامت نماییم. دریافت غرامت از دشمن، حائز اهمیت است زیرا محکومیت او را در پی دارد. با دریافت غرامت برای این کودکان مظلوم، دست ما در مورد سایر جنایات نیز بازتر خواهد شد. همین امروز نیز شاهد طرح پرسش‌ها و مواخذاتی از سوی برخی سیاسیون غربی و آمریکایی از دولت حاکم بر آمریکا هستیم. این فرصت بسیار خوبی است تا بتوانیم غرامت شایسته‌ای را از متجاوز دریافت کنیم.

سلیمی نمین در ادامه به تاکید رهبر جدید بر قدرت مردم اشاره کرد و گفت: نکته مهم دیگری که در پیام آیت‌الله خامنه‌ای وجود دارد، مسئله تاکید بر قدرت مردم است. این مطلب در ایامی که هنوز رهبری تعیین نشده بود، به وضوح مشاهده شد که چگونه قدرت مردم می‌تواند راهبردهای کلان نظام را دنبال کند. اگرچه تاثیر شورای رهبری را نفی نمی‌کنیم، اما معتقدم فهم مردم از راهبردهای کلان نظام، که عمدتاً توسط شهید آیت‌الله خامنه‌ای ترسیم شده بود، تداوم یافت. مردم در شرایط بسیار خطیر، راهبردهای نظام را خودشان دنبال کردند. بنابراین، تاکید رهبر معظم انقلاب بر قدرت مردم، امری بسیار حائز اهمیت است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی در خصوص تعاملات بین‌المللی و مسائل منطقه‌ای خاطرنشان کرد: در خصوص مسائل بین‌الملل، چند نکته حائز اهمیت است. یکی بحث نوع تعامل ما با همسایگان است. همسایگانی که پایگاه در اختیار دشمن قرار داده‌اند، شاید از قاطعیت ما رضایت چندانی نداشته باشند، اما این نشان از نگاه محدود آن‌ها به مسائل دارد. اعطای پایگاه به آمریکا، که سیاست اصلی خود را بر حمایت از صهیونیست‌ها و نژادپرستان قرار داده، به زیان ملت‌هاست و قطعاً برخلاف مصالح ملی آن‌هاست. ما ناگزیریم در تقابل با آمریکا که منافع صهیونیست‌ها را بر منافع ملت ایران ترجیح می‌دهد، این موضع را اتخاذ کنیم.

وی افزود: واگذاری پایگاه در عربستان یا کویت به آمریکا، به معنای تقویت موقعیت صهیونیست‌ها در منطقه است. این موضوع به نفع ملت مسلمان نیست. بنابراین، ما ناگزیر از اتخاذ این موضع هستیم و این به دلیل خصومت با کشورهای منطقه نیست. ما اقتدار و عزت کشورهای همسایه را خواهانیم و این مطلب را طی چند دهه اثبات کرده‌ایم که هیچ برتری‌طلبی و زیاده‌خواهی را دنبال نمی‌کنیم و خواهان روابط سازنده و مقتدرانه بین کشورهای منطقه هستیم. این نکته خوشبختانه در پیام رهبری جدید ارائه شد که باید به آن توجه جدی شود.

سلیمی نمین همچنین به مسئله تبادلات در خلیج فارس اشاره کرد و گفت: ایشان به این نکته توجه داشتند که از این مسئله به عنوان یک اهرم استفاده خواهیم کرد. اقتداری که ایران در این آبراه مهم از خود نشان می‌دهد، اجازه نمی‌دهد تبادلات خلیج فارس به نفع صهیونیست‌ها تمام شود. ما نمی‌خواهیم در خلیج فارس هژمونی ایجاد کنیم یا زیاده‌خواهی کنیم، اما این حق را داریم که نگذاریم آمریکایی‌ها منطقه را قربانی منافع صهیونیست‌ها کنند. حتی این امر منطبق با خواسته‌های ملت آمریکا نیست؛ برای اولین بار شاهدیم که رئیس‌جمهوری در آمریکا، ماموریت اصلی خود را صیانت از منافع یک جماعت نژادپرست افراطی قرار داده است.

پیوند امنیت با آمریکا و صهیونیست‌ها، آینده کشورهای همسایه را زیان‌بار خواهد کرد

این تحلیلگر مسائل سیاسی، با تأکید بر اینکه پیوند دادن امنیت کشورهای منطقه با آمریکا و صهیونیست‌ها، آینده این کشورها را زیان‌بار خواهد کرد، گفت: این پدیده کم‌سابقه است و باید برای کشورهای همسایه در بعد دیپلماسی و ارتباطات روشن کنیم که این رویکرد هم به زیان ملت آمریکاست و هم در نهایت قطعاً به زیان آنها خواهد بود.

وی افزود: اگر آمریکا در این زمینه شکست بخورد، قطعاً کشورهای همسایه که امنیت خود را به آمریکا و صهیونیست‌ها گره زده‌اند، به شدت زیان خواهند دید. این زیان نه بر اساس عملکرد ما، بلکه بر اساس آینده‌ای است که کارشناسان ترسیم می‌کنند. آینده به گونه‌ای رقم خواهد خورد که کسانی که خود را از طریق آمریکا با صهیونیست‌ها پیوند داده‌اند، زیانکار خواهند بود.

سلیمی نمین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: این مطلب به خوبی مورد توجه رهبر جدید ما بود که ما تنگه هرمز را به عنوان یک اهرم همچنان استفاده خواهیم کرد. این امری بسیار مشروع است که ما نگذاریم از خلیج فارس، که متعلق به جهان اسلام است، به نفع صهیونیست‌ها استفاده شود. این هم عاقلانه است و هم امری مشروع.

این تحلیلگر مسائل سیاسی در ادامه به فشار روحی و عاطفی وارده بر رهبر جدید اشاره کرد و گفت: شرایط ایشان را باید ترسیم کرد و اشاره به شهادت اطرافیان ایشان، حجم فشار عاطفی را که بر ایشان وارد شده، نشان می‌دهد. ذکر نام همسر، پدر و سایر وابستگان، نشان‌دهنده فشار روحی و عاطفی زیادی است که بر ایشان بوده است. برخی انتظار داشتند که پیام ایشان زودتر دریافت شود، اما ذکر این مطلب به طور غیرمستقیم نشان می‌دهد که شرایط عاطفی برای ایشان بسیار سخت بوده و هست.

وی در پایان و در همین رابطه افزود: نوع شهادت آیت‌الله خامنه‌ای نیز برای ایشان بسیار سخت بوده است؛ ایشان در حال قرائت قرآن به شهادت رسیدند و در آخرین لحظات مشت خود را محکم کردند. این نکته باید در ارتباط با مسائلی که دنبال می‌کنیم، مد نظر قرار گیرد. امیدوارم خداوند این حجم از مصیبت را برای ایشان آسان گرداند.