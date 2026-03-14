به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کوشکی با محکومیت تجاوز دشمن صهیونیستی- آمریکایی به ایران گفت: آنکه حق را ببیند متوجه میشود چه جنایتی علیه مردم ایران صورت گرفت. کسی که با ادعای دروغین کمک سراغ مدرسه، منازل مسکونی و اماکن ورزشی میرود هیچ بویی از انسانیت و مردانگی نبرده است.
او افزود: همبستگی ملت ایران باز هم در کنار دلاوری و غیرت آنها تاریخساز شد. ایرانی جماعت همینی است که میبینید اینطور پای کشورش ایستاده است. این مردم یک وجب از خاک وطن را به دشمن نمیدهند.
کوشکی در پایان با اشاره به اینکه شرف آدمها در سختترین شرایط سنجیده میشود، خاطرنشان کرد: تا سالهای متمادی یقین دارم از این ملت عزیز به عنوان الگوی شرافت و تدبیر یاد خواهد شد.
