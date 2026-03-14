مجروحیت کودک ۵ ساله در پی حمله به مناطق مسکونی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حملات هوایی موشکی به مناطق مسکونی، یک کودک ۵ ساله بر اثر اصابت ترکش در ناحیه پشت گردن و تروما در ناحیه پا دچار مصدومیت شد.
کارشناسان اورژانس استان تهران پس از حضور در محل حادثه، اقدامات حیاتی درمانی را برای این کودک انجام داده و وی را جهت ادامه روند درمان به بیمارستان کودکان حکیم منتقل کردند.
اورژانس استان تهران ضمن ارائه خدمات امدادی به مصدومان، حمله به مناطق مسکونی و آسیب رساندن به شهروندان بیدفاع بهویژه کودکان را به شدت محکوم کرده و آن را مغایر با اصول انسانی و قوانین بینالمللی دانست.
کارشناسان اورژانس استان تهران همچنان با آمادگی کامل در حال خدمترسانی و رسیدگی به مصدومان احتمالی این حملات هستند.
