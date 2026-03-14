به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف پیشگیری از ابتلا به بیماریهای منتقله از آب و غذا در شرایط خاص، پروتکلهای بهداشتی جدیدی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، «شستوشوی دستها» به عنوان حیاتیترین اقدام پیشگیرانه مطرح شده است.
شهروندان باید قبل از صرف غذا، پیش از غذادادن به کودکان و بلافاصله پس از استفاده از سرویس بهداشتی یا تعویض پوشک، دستهای خود را با آب و صابون ضدعفونی کنند.
در شرایطی که دسترسی به آب مقدور نیست، استفاده از ترکیبات ضدعفونیکننده یا ژلهای حاوی حداقل ۶۰ درصد الکل الزامی است. این اقدام ساده میتواند تا حد بسیار زیادی از گسترش عفونتهایی که منجر به اسهال و استفراغ میشوند، جلوگیری کند.
بخش دیگری از این اطلاعیه به اقدامات درمانی فوری اختصاص دارد. مرکز مدیریت بیماریهای واگیر تأکید کرد که در صورت بروز اسهال حاد، مهمترین مأموریت، جبران سریع مایعات بدن است. در این راستا، محلول «او-آر-اس» (ORS) بهترین گزینه محسوب میشود.
همچنین تأکید شده است مادران به هیچ عنوان تغذیه نوزاد با شیر مادر را قطع نکنند و از مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک یا داروهای ضداسهال بدون تجویز پزشک بپرهیزند.
آموزش ساخت محلول جایگزین در منزل
وزارت بهداشت برای شرایطی که دسترسی به سرمهای خوراکی آماده مقدور نیست، فرمولی ساده و کارآمد را ارائه کرده است. شهروندان میتوانند با ترکیب ۶ قاشق چایخوری شکر و نصف قاشق چایخوری نمک در یک لیتر آب جوشیده سرد شده، محلولی مؤثر تهیه کرده و آن را به تدریج به فرد بیمار بخورانند.
این مرکز در پایان از مردم درخواست کرد با رعایت این نکات کلیدی، از سلامت خود و اطرافیان در برابر مخاطرات بهداشتی ناشی از شرایط اضطراری محافظت کنند.
