جزئیات اقدامات بخش خصوصی در مدیریت شرایط ویژه اقتصادی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اتاق تهران، پس از حمله تروریستی و ضد انسانی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشور، اتاق تهران به منظور کمک به استمرار تولید، تامین و توزیع کالاهای اساسی و حفظ ثبات اقتصادی، ضمن رایزنی با دستگاههای اجرایی و ارائه پیشنهاداتی برای حفظ تابآوری ملی، آمادگی بخشخصوصی برای ایفای نقش فعالتر برای مدیریت اقتصادی شرایط ویژه را اعلام کرده است.
*تلاش برای حفظ امنیت غذایی و دارویی کشور
اتاق بازرگانی با همکاری و هماهنگی چند کمیسیون تخصصی خود از جمله « کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت»، « کمیسیون بازار پول و سرمایه» و « کمیسیون اقتصاد سلامت»، موضوع تامین پایدار کالاهای اساسی و امنیت دارویی کشور را مورد پیگیری قرار داده است. در حال حاضر، اتاق تهران در تلاش است تا با اقناع دولت برای تسریع در پرداخت مطالبات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به حفظ جریان تولید، جلوگیری از تعطیلی بنگاههای اقتصادی و متعاقب آن، جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی در بنگاههای بخشخصوصی کمک کند. در نهایت اینکه، ادامهی فعالیت این شرکتها به حفظ چرخهی تامین کالاهای اساسی و دارو منتهی میشود.
*حمایت از تابآوری بنگاههای اقتصادی
اتاق تهران به منظور پایداری زنجیره تامین و استمرار فعالیتهای اقتصادی در شرایط جاری کشور، حمایت از تابآوری محیط کسب و کار را با جدیت دنبال کرده و پیشنهاداتی با مضمون اعطای تنفس برای تعهدات بانکی، مالیاتی و بیمهای به منظور ارتقای تابآوری بنگاههای اقتصادی به دولت ارائه کرده است. اعمال حداقل سهماه تنفس برای ایفای تعهدات بانکی بنگاههای تولیدی و بازرگانی و خودداری بانکها از انتقال تسهیلات معوق مانده به طبقات مطالبات سرفصل شده و همچنین خودداری از مسدود نمودن حسابهای چکهای برگشتی فعالان کسب و کار از پیشنهادات اتاق به دولت و وزارت اقتصاد بوده است.
*پوشش بیمهای خسارات احتمالی ناشی از جنگ
کاهش ریسکهای احتمالی و افزایش تابآوری زنجیره واردات کشور در شرایط حاضر، یکی از الزامات تامین پایدار کالاهای اساسی و امنیت دارویی کشور به شمار میآید. یکی از دغدغههای اساسی فعالان اقتصادی، پوشش خسارت ناشی از جنگ بوده و بسیاری از شرکتها و کارخانجات در فرآیند دریافت بیمه جنگ با چالشهایی مواجه هستند. براین اساس، یکی از درخواستهای اتاق بازرگانی تهران که درتعامل با سازمان برنامه و بودجه و بیمه مرکزی مطرح شده است که برای محموله هایی که عازم بنادر ایران میشوند بیمه جنگی تعریف شود. این پیشنهاد نیز مطرح شده که پوشش بیمهای کالاها و کارگاههای تولیدی متناسب با شرایط جاری بازنگری شود و خسارات احتمالی ناشی از شرایط جنگی نیز در چارچوب مقررات تحت پوشش قرار گیرد. همچنین لازم است، دستگاههای ذیربط نسبت به تخلیه ترافیک و بارگیری و توزیع مناسب کالاها میان بنادر مختلف کشور و تسریع در انتقال آن به گمرکات داخلی به ویژه گمرکات مراکز استانها اقدام کنند. علاوه بر این، ضرورت دارد که تدابیر لازم برای استمرار فعالیت ناوگان حمل و نقل جادهای، ریلی و دریایی کشور با وجود مخاطراتی که از ناحیه جنگ آنان را تهدید میکند، اتخاذ شود. تحقق این خواسته میتواند به فعالان اقتصادی کمک کند تا با اطمینان خاطر بیشتری به فعالیتهای تولیدی و تجاری خود ادامه دهند.
*بهرهگیری از ظرفیتهای بخشخصوصی در ارائه خدمات دولت
با توجه به آسیبدیدگی برخی زیرساختهای دولتی و همچنین به منظور تمرکز زدایی در برخی خدمات دولتی در شرایط جاری، این پیشنهاد مطرح شده است که بخشی از خدمات مرتبط با کسبوکار به صورت موقت از طریق «پنجره واحد خدمات اتاق بازرگانی تهران» به فعالان اقتصادی ارائه شود تا استمرار خدماترسانی تسهیل شود. به بیان دیگر، این آمادگی از سوی اتاق تهران اعلام شده است که از طریق پنجره واحد خدمات اتاق، این خدمات و سایر خدمات مورد نیاز کسب و کار به فعالان اقتصادی ارائه شود.
*نقشآفرینی برای تقویت تجارت منطقهای
اتاق بازرگانی تهران همچنین نسبت به گسترش تعاملات با اتاقهای بازرگانی کشورهای شریک تجاری به منظور حفظ جریان تجارت خارجی و تامین نیازهای اقتصادی کشور اعلام آمادگی کرده است. افزون بر این، این پیشنهاد مطرح شده است که از ظرفیتهای ارتباطی منطقهای اتاقهای بازرگانی در استانهای مرزی استفاده حداکثری شود.
لازم به توضیح است که از آغاز حمله به کشور، به منظور جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی، فعالیت اتاق بهصورت دورکاری ادامه داشته و در عین حال برخی بخشهای خدماتی شامل بخشهای کارت بازرگانی و عضویت و گواهی مبدأ با رعایت حضور حداقل نیرو، بهصورت حضوری به ارائه خدمات به اعضای اتاق میپردازند.
