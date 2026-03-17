به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران با ارسال نامه‌ای به سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه حمایت از تاب‌آوری محیط کسب وکار بدون تسهیل ضوابط بانکی امکان‌پذیر نیست، خواستار اعمال سه‌ماه تنفس برای ایفای تعهدات بانکی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی شد که این تعهدات در شرایط اضطراری سررسید می‌شوند.

رئیس اتاق تهران همچنین درخواست کرده است؛ در صورت معوق ماندن تعهدات پس از دوره تنفس مذکور نیز حداقل سه‌ماه از انتقال تسهیلات از طبقه «سررسید گذشته» به طبقات مطالبات سرفصل شده و به تبع آن مسدود شدن حساب بنگاه‌ها و صاحبان امضای حقوقی و حقیقی خودداری شود.

بر اساس اعلام اتاق تهران؛ این درخواست‌ها در پی آغاز حمله تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران صورت گرفته و رئیس اتاق تهران پیش از این نیز در نامه‌ای به رئیس جمهور، مجموعه‌ای از پیشنهادات را با هدف استمرار تولید، تامین و توزیع کالاهای اساسی و حفظ ثبات اقتصادی کشور ارائه کرده بود.

ذکر این نکته لازم است که؛ درخواست تسهیل در برخی ضوابط بانکی، بر اساس «دستورالعمل موضوع بند ۲ بسته مقاوم سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری موضوع تصویب نامه شماره ۴۰۰۰۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ شورای عالی امنیت ملی» مطرح شده است.

نجفی عرب آمادگی اتاق تهران را برای تشکیل کارگروه مشترک با وزارت اقتصاد جهت پیگیری اجرایی پیشنهادات مطرح شده در راستای مدیریت مؤثر شرایط تولید و اشتغال کشور اعلام داشت.