  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

خسارت به ۳۰۰ واحد صنعتی در تهران

خسارت به ۳۰۰ واحد صنعتی در تهران

رئیس اتاق تهران گفت: تاکنون حدود ۳۰۰ واحد صنعتی آسیب‌دیده (به‌طور مستقیم و غیرمستقیم) در استان تهران شناسایی شده‌اند و برنامه‌ریزی‌های اتاق برای دوره پساجنگ آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست مشترک اتاق تهران و مجمع نمایندگان استان تهران با تشریح اقدامات پارلمان بخش‌خصوصی در طول دوره بحران اخیر گفت: اتاق تهران در طول جنگ ۴۰ روزه اخیر نیز به مانند جنگ ۱۲ روزه در اواسط سال گذشته، با همکاری و همراهی دولت، تسهیل کسب‌وکار بنگاه‌ها را در دستور کار قرار داد. تشکیل میزهای مشاوره بحران، رایزنی مستمر با نهادهای حاکمیتی برای جلوگیری از توقف چرخه تولید و تهیه و تدوین چارچوب تاب‌آوری بنگاه‌ها در شرایط بحران جنگ از جمله این اقدامات بود که این دستورالعمل به سرعت منتشر و در اختیار فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.

بر اساس اعلام اتاق تهران، نجفی‌عرب با اشاره به اهمیت حفظ زیرساخت‌های ارتباطی افزود: طی هماهنگی با استانداری تهران و سایر نهادهای ذیربط، اینترنت بدون محدودیت در اختیار اعضای اتاق تهران و فعالان اقتصادی قرار گرفت تا امور تجاری آن‌ها با اخلال مواجه نشود.

رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به اقدامات اتاق تهران در حوزه مسئولیت اجتماعی از جمله تامین و تجهیز سازمان داوطلبان هلال‌احمر خبر داد و تصریح کرد: در حوزه رسیدگی به مشکلات کسب‌وکارها، ضمن بررسی چالش‌ها در کمیسیون‌های تخصصی و ارائه راهکار به دستگاه‌های مربوطه، کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران مسیرهای جایگزین برای تامین کالاهای اساسی را احصا کرده است. همچنین تاکنون حدود ۳۰۰ واحد صنعتی آسیب‌دیده (به‌طور مستقیم و غیرمستقیم) در استان تهران شناسایی شده‌اند و برنامه‌ریزی‌های اتاق برای دوره پساجنگ آغاز شده است.

خسارت به بیش از ۳۰۰ واحد صنعتی

همچنین سیدعلی صدری، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت تهران و نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، آمار دقیقی از خسارات وارده به شهرک‌های صنعتی ارائه کرد و گفت: برآوردهای ما نشان می‌دهد ۲۰۸ واحد صنعتی مستقر در نواحی صنعتی استان تهران خسارت دیده‌اند و به ۹۷ واحد نیز کمتر از یک میلیارد تومان آسیب وارد شده است.

صدری با انتقاد از عملکرد شرکت‌های بیمه گفت: متاسفانه بیمه‌ها به بهانه عدم تعریف بیمه حوادث جنگی از پرداخت خسارت خودداری می‌کنند و حل این مشکل از مطالبات اصلی ماست. همچنین درخواست داریم سطح اشغال برای بازسازی و نوسازی واحدهای آسیب‌دیده ۲۰ درصد تعیین شود تا این واحدها بتوانند پایان‌کار خود را دریافت کنند.

کد مطلب 6799863
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      2 0
      پاسخ
      بله متاسفانه خیلی از مردم عادی که کسب و کار بزرگی نداشتن ولی با همون رزق و روزی خودشونو در میاوردن باید بی نصیب باشن، این شرایط اولین فشار رو به مردم و کسب و کار های عادی وارد میکنه نه واحد های بزرگ

    پربازدیدها

    پربحث‌ها