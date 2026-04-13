خسارت به ۳۰۰ واحد صنعتی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست مشترک اتاق تهران و مجمع نمایندگان استان تهران با تشریح اقدامات پارلمان بخش‌خصوصی در طول دوره بحران اخیر گفت: اتاق تهران در طول جنگ ۴۰ روزه اخیر نیز به مانند جنگ ۱۲ روزه در اواسط سال گذشته، با همکاری و همراهی دولت، تسهیل کسب‌وکار بنگاه‌ها را در دستور کار قرار داد. تشکیل میزهای مشاوره بحران، رایزنی مستمر با نهادهای حاکمیتی برای جلوگیری از توقف چرخه تولید و تهیه و تدوین چارچوب تاب‌آوری بنگاه‌ها در شرایط بحران جنگ از جمله این اقدامات بود که این دستورالعمل به سرعت منتشر و در اختیار فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.

بر اساس اعلام اتاق تهران، نجفی‌عرب با اشاره به اهمیت حفظ زیرساخت‌های ارتباطی افزود: طی هماهنگی با استانداری تهران و سایر نهادهای ذیربط، اینترنت بدون محدودیت در اختیار اعضای اتاق تهران و فعالان اقتصادی قرار گرفت تا امور تجاری آن‌ها با اخلال مواجه نشود.

رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به اقدامات اتاق تهران در حوزه مسئولیت اجتماعی از جمله تامین و تجهیز سازمان داوطلبان هلال‌احمر خبر داد و تصریح کرد: در حوزه رسیدگی به مشکلات کسب‌وکارها، ضمن بررسی چالش‌ها در کمیسیون‌های تخصصی و ارائه راهکار به دستگاه‌های مربوطه، کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران مسیرهای جایگزین برای تامین کالاهای اساسی را احصا کرده است. همچنین تاکنون حدود ۳۰۰ واحد صنعتی آسیب‌دیده (به‌طور مستقیم و غیرمستقیم) در استان تهران شناسایی شده‌اند و برنامه‌ریزی‌های اتاق برای دوره پساجنگ آغاز شده است.

خسارت به بیش از ۳۰۰ واحد صنعتی

همچنین سیدعلی صدری، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت تهران و نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، آمار دقیقی از خسارات وارده به شهرک‌های صنعتی ارائه کرد و گفت: برآوردهای ما نشان می‌دهد ۲۰۸ واحد صنعتی مستقر در نواحی صنعتی استان تهران خسارت دیده‌اند و به ۹۷ واحد نیز کمتر از یک میلیارد تومان آسیب وارد شده است.

صدری با انتقاد از عملکرد شرکت‌های بیمه گفت: متاسفانه بیمه‌ها به بهانه عدم تعریف بیمه حوادث جنگی از پرداخت خسارت خودداری می‌کنند و حل این مشکل از مطالبات اصلی ماست. همچنین درخواست داریم سطح اشغال برای بازسازی و نوسازی واحدهای آسیب‌دیده ۲۰ درصد تعیین شود تا این واحدها بتوانند پایان‌کار خود را دریافت کنند.