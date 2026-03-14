۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

ورودسامانه بارشی جدید به گلستان از دوشنبه شب؛کاهش محسوس دما در راه است

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از ورود یک سامانه بارشی نسبتاً فعال به استان از شامگاه دوشنبه خبر داد.

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر از ورود یک سامانه بارشی نسبتاً فعال به استان از شامگاه دوشنبه خبر داد و گفت: با فعالیت این سامانه انتظار می‌رود طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، بارندگی و کاهش محسوس دما در سطح استان رخ دهد.

وی افزود: بر اساس الگوهای هواشناسی، تا ظهر دوشنبه شرایط جوی استان به‌طور نسبی پایدار خواهد بود و افزایش دما در بیشتر مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: تنها در برخی نواحی شرقی استان احتمال بارش‌های پراکنده برای امروز وجود دارد، اما از عصر و شب دوشنبه تا روز چهارشنبه سامانه بارشی نسبتاً موثری وارد استان می‌شود.

معقولی با اشاره به پیامدهای این سامانه اظهار کرد: فعالیت این سامانه سبب وزش باد نسبتاً شدید گاهی شدید، بارندگی و کاهش محسوس دما در سطح استان خواهد شد.

این کارشناس توصیه کرد شهروندان و به‌ویژه کشاورزان تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی ناشی از وزش باد و بارش‌ها در نظر بگیرند.

کد خبر 6774414

