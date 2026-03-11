  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵

پیش‌بینی هواشناسی ۲۰ اسفند؛ ورود سامانه بارشی جدید به کشور از پنجشنبه

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به تداوم فعالیت سامانه‌های بارشی در کشور از ورود یک سامانه بارشی جدید از روز پنجشنبه (۲۱ اسفند) خبر داد.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در کشور اظهار کرد: امروز (چهارشنبه، ۲۰ اسفند) علاوه بر اینکه در جنوب شرق کشور ابرناکی، وزش باد، کاهش نسبی دما و بارش پراکنده رخ می‌دهد، در برخی نقاط شمال غرب، غرب کشور و غرب سواحل دریای خزر نیز افزایش ابر و بارش خفیف باران و برف پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (پنجشنبه، ۲۱ اسفند) سامانه بارشی جدیدی از غرب وارد کشور می‌شود و در استان‌های واقع در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و بخش‌هایی از مرکز کشور بارش رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: روز جمعه (۲۲ اسفند) علاوه بر مناطق ذکر شده، در بخش‌هایی از شرق کشور، سواحل غربی و مرکزی دریای خزر و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی نیز بارندگی پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: روز شنبه (۲۳ اسفند) در استان‌های گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارندگی رخ خواهد داد و این موج بارشی از شمال شرق کشور خارج می‌شود. همچنین بعد از ظهر این روز در استان‌های مرزی واقع در شمال غرب و غرب کشور افزایش ابر و رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان تصریح کرد: در سایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم خواهد بود و روند افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۲۰ اسفند) صاف تا قسمتی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و حداکثر و حداقل دمای تهران به ترتیب ۱۲ و ۳ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری و در برخی ساعات همراه با افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد و بارندگی پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: از روز چهارشنبه (۲۰ اسفند) تا جمعه (۲۲ اسفند) در پاره‌ای از مناطق به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات استان تهران گاهی بارش باران و برف رخ خواهد داد.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: طی روز شنبه (۲۳ اسفند) با خروج سامانه بارشی، جوی نسبتاً آرام در سطح استان تهران مورد انتظار است و از چهارشنبه تا شنبه روند افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

کد خبر 6771705
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      5 0
      پاسخ
      فقط تهران پیش‌بینی نمی‌خواد. بعد از بسته شدن سایت هواشناسی و گوگل لازم بود هواشناسی کل استانها و شهر های مهم کشور هم پیش‌بینی دستی می‌شد

