صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در کشور اظهار کرد: امروز (چهارشنبه، ۲۰ اسفند) علاوه بر اینکه در جنوب شرق کشور ابرناکی، وزش باد، کاهش نسبی دما و بارش پراکنده رخ می‌دهد، در برخی نقاط شمال غرب، غرب کشور و غرب سواحل دریای خزر نیز افزایش ابر و بارش خفیف باران و برف پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (پنجشنبه، ۲۱ اسفند) سامانه بارشی جدیدی از غرب وارد کشور می‌شود و در استان‌های واقع در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و بخش‌هایی از مرکز کشور بارش رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: روز جمعه (۲۲ اسفند) علاوه بر مناطق ذکر شده، در بخش‌هایی از شرق کشور، سواحل غربی و مرکزی دریای خزر و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی نیز بارندگی پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: روز شنبه (۲۳ اسفند) در استان‌های گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارندگی رخ خواهد داد و این موج بارشی از شمال شرق کشور خارج می‌شود. همچنین بعد از ظهر این روز در استان‌های مرزی واقع در شمال غرب و غرب کشور افزایش ابر و رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان تصریح کرد: در سایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم خواهد بود و روند افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۲۰ اسفند) صاف تا قسمتی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و حداکثر و حداقل دمای تهران به ترتیب ۱۲ و ۳ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری و در برخی ساعات همراه با افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد و بارندگی پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: از روز چهارشنبه (۲۰ اسفند) تا جمعه (۲۲ اسفند) در پاره‌ای از مناطق به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات استان تهران گاهی بارش باران و برف رخ خواهد داد.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: طی روز شنبه (۲۳ اسفند) با خروج سامانه بارشی، جوی نسبتاً آرام در سطح استان تهران مورد انتظار است و از چهارشنبه تا شنبه روند افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.