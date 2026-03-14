۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۰۱

استانداری اصفهان دستگاه‌ها را برای نوروز در شرایط ویژه آماده کرد

استانداری اصفهان دستگاه‌ها را برای نوروز در شرایط ویژه آماده کرد

اصفهان - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان از آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی استان برای مدیریت سفرها خبر داد.

علیرضا قاری‌قرآن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای ایام پایانی سال و نوروز اظهار کرد: جلسات شورای هماهنگی ترافیک و ستاد خدمات سفر استان به‌صورت منظم برگزار شده و برنامه‌ریزی‌ها طبق روال سال‌های گذشته از قبل آغاز شده بود.

وی افزود: با وجود شرایط خاص حاکم بر کشور، تمهیدات لازم در محورهای مواصلاتی استان با همکاری پلیس راهور، مجموعه راهداری و شرکت‌های خدمات‌رسان پیش‌بینی شده تا در صورت افزایش سفرهای نوروزی، مدیریت ترددها و کنترل شرایط به‌صورت مطلوب انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با اشاره به آمادگی مدیریت شهری در استان بیان کرد: شهرداری‌های سراسر استان برای استقبال از سال نو در حالت آماده‌باش قرار دارند و برنامه‌های مرتبط با زیباسازی شهری و آماده‌سازی فضاهای عمومی در حال اجرا است.

قاری‌قرآن ادامه داد: اگرچه برخی از شهرهای استان به‌طور مستقیم با تبعات شرایط جنگی درگیر هستند، اما در دیگر شهرستان‌ها شهرداری‌ها با جدیت روند زیباسازی و آماده‌سازی فضاهای شهری را برای سفرهای احتمالی هم‌وطنان و ترددهای درون‌استانی دنبال می‌کنند.

وی با تأکید بر اهمیت پایداری خدمات زیربنایی در این ایام گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان به‌طور مستمر وضعیت موجود را رصد می‌کنند و جلسات هماهنگی میان دستگاه‌های متولی آب، برق و گاز نیز به‌صورت منظم در حال برگزاری است تا از بروز هرگونه بحران جلوگیری شود.

معاون استاندار اصفهان تصریح کرد: هدف این است که ضمن پایش مستمر شرایط موجود، برای سناریوهای مختلف در شرایط بحرانی آمادگی کامل وجود داشته باشد و خدمات مورد نیاز مردم بدون اختلال ارائه شود.

قاری‌قرآن درباره نحوه فعالیت ادارات در شرایط فعلی نیز گفت: با توجه به تصمیم اتخاذ شده مبنی بر فعالیت ادارات با یک‌سوم ظرفیت کارکنان، هماهنگی‌های لازم انجام شده تا ارائه خدمات به مردم دچار وقفه نشود و پوشش خدماتی در بخش‌های مختلف حفظ شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جزئیات برنامه‌های حمایتی و نظارتی برای افرادی که واحدهای مسکونی آن‌ها دچار مشکل شده است به‌زودی و پس از بررسی‌های دقیق‌تر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

