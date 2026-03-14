علیرضا قاری‌قرآن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای ایام پایانی سال و نوروز اظهار کرد: جلسات شورای هماهنگی ترافیک و ستاد خدمات سفر استان به‌صورت منظم برگزار شده و برنامه‌ریزی‌ها طبق روال سال‌های گذشته از قبل آغاز شده بود.

وی افزود: با وجود شرایط خاص حاکم بر کشور، تمهیدات لازم در محورهای مواصلاتی استان با همکاری پلیس راهور، مجموعه راهداری و شرکت‌های خدمات‌رسان پیش‌بینی شده تا در صورت افزایش سفرهای نوروزی، مدیریت ترددها و کنترل شرایط به‌صورت مطلوب انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با اشاره به آمادگی مدیریت شهری در استان بیان کرد: شهرداری‌های سراسر استان برای استقبال از سال نو در حالت آماده‌باش قرار دارند و برنامه‌های مرتبط با زیباسازی شهری و آماده‌سازی فضاهای عمومی در حال اجرا است.

قاری‌قرآن ادامه داد: اگرچه برخی از شهرهای استان به‌طور مستقیم با تبعات شرایط جنگی درگیر هستند، اما در دیگر شهرستان‌ها شهرداری‌ها با جدیت روند زیباسازی و آماده‌سازی فضاهای شهری را برای سفرهای احتمالی هم‌وطنان و ترددهای درون‌استانی دنبال می‌کنند.

وی با تأکید بر اهمیت پایداری خدمات زیربنایی در این ایام گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان به‌طور مستمر وضعیت موجود را رصد می‌کنند و جلسات هماهنگی میان دستگاه‌های متولی آب، برق و گاز نیز به‌صورت منظم در حال برگزاری است تا از بروز هرگونه بحران جلوگیری شود.

معاون استاندار اصفهان تصریح کرد: هدف این است که ضمن پایش مستمر شرایط موجود، برای سناریوهای مختلف در شرایط بحرانی آمادگی کامل وجود داشته باشد و خدمات مورد نیاز مردم بدون اختلال ارائه شود.

قاری‌قرآن درباره نحوه فعالیت ادارات در شرایط فعلی نیز گفت: با توجه به تصمیم اتخاذ شده مبنی بر فعالیت ادارات با یک‌سوم ظرفیت کارکنان، هماهنگی‌های لازم انجام شده تا ارائه خدمات به مردم دچار وقفه نشود و پوشش خدماتی در بخش‌های مختلف حفظ شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جزئیات برنامه‌های حمایتی و نظارتی برای افرادی که واحدهای مسکونی آن‌ها دچار مشکل شده است به‌زودی و پس از بررسی‌های دقیق‌تر اطلاع‌رسانی خواهد شد.