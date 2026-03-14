فراهم شدن امکان خرید میوه سال نو با کالابرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بختیاری زاده، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران گفت: با توجه به افزایش اقلام و کالاهای اساسی قابل عرضه توسط کالا برگ؛ امکان خرید میوه سال نو نیز فراهم شده است.

وی افزود: شهروندان به غیر از ۱۱ قلم کالای اساسی قبلی، می توانند با کالابرگ از غرف میوه و سبزی و ماهی و میگو نیز خریدهای خود را انجام دهند.

بختیاری‌زاده ادامه داد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم سیب تنظیم بازاری به قیمت ۱۳۵ هزار تومان و هر کیلوگرم پرتقال تامسون نیز به قیمت ۹۰ هزار تومان در تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار عرضه می شود.

وی در پایان گفت: شهروندان بدون دغدغه به هراندازه ای که بخواهند می توانند میوه سال نو را با کالابرگ و یا بدون آن بدون هیچ محدودیتی تهیه کنند.