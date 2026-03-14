۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

فراهم شدن امکان خرید میوه سال نو با کالابرگ

فراهم شدن امکان خرید میوه سال نو با کالابرگ

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران اعلام کرد: امکان خرید میوه سال نو با کالابرگ نیز فراهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بختیاری زاده، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران گفت: با توجه به افزایش اقلام و کالاهای اساسی قابل عرضه توسط کالا برگ؛ امکان خرید میوه سال نو نیز فراهم شده است.

وی افزود: شهروندان به غیر از ۱۱ قلم کالای اساسی قبلی، می توانند با کالابرگ از غرف میوه و سبزی و ماهی و میگو نیز خریدهای خود را انجام دهند.

بختیاری‌زاده ادامه داد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم سیب تنظیم بازاری به قیمت ۱۳۵ هزار تومان و هر کیلوگرم پرتقال تامسون نیز به قیمت ۹۰ هزار تومان در تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار عرضه می شود.

وی در پایان گفت: شهروندان بدون دغدغه به هراندازه ای که بخواهند می توانند میوه سال نو را با کالابرگ و یا بدون آن بدون هیچ محدودیتی تهیه کنند.

کد خبر 6774444

    • IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      0 3
      پاسخ
      اعلام شده که کالابرگ مطابق کد ملی شارژ شده از 20اسفند منتظریم هنوز خبری نیست شمیم که باز نمیشه با کد دستوری هم موجودی کلی رو میده برای این ماه رو اعلام نمیکنه.. حداقل تیتر میزنید شارژ شده یه راهنمایی هم بکنید با این قطعی نت که حتی از ذره بین هم دسترسی به سامانه حمایت نیست ملت باید چکار کنند.. ممنون.

