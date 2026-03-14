تشییع پیکر شهید «امیرحسین صفادوست» در بهار

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مطهر شهید «امیرحسین صفادوست» از شهدای حملات جنایتکارانه آمریکایی صهیونی، ظهر شنبه در شهرستان بهار تشییع و در گلزار شهدای به خاک سپرده شد.
مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام با حضور خانواده معظم شهدا، جمعی از مسئولان استانی، فرماندهان نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم برگزار شد و شرکتکنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای حماسی، بر ادامه راه و آرمانهای شهیدان انقلاب اسلامی تأکید کردند.
شهید «امیرحسین صفادوست» از نیروهای مخلص فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) بود که در پی حملات تجاوزکارانه و تروریستی نیروهای آمریکایی-صهیونیستی به پاسگاه انتظامی مریوان، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
