  1. استانها
  2. همدان
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۴۲

تشییع پیکر شهید «امیرحسین صفادوست» در بهار

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مطهر شهید «امیرحسین صفادوست» از شهدای حملات جنایتکارانه آمریکایی صهیونی، ظهر شنبه در شهرستان بهار تشییع و در گلزار شهدای به خاک سپرده شد.

مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام با حضور خانواده معظم شهدا، جمعی از مسئولان استانی، فرماندهان نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم برگزار شد و شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای حماسی، بر ادامه راه و آرمان‌های شهیدان انقلاب اسلامی تأکید کردند.

شهید «امیرحسین صفادوست» از نیروهای مخلص فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) بود که در پی حملات تجاوزکارانه و تروریستی نیروهای آمریکایی-صهیونیستی به پاسگاه انتظامی مریوان، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

کد خبر 6774465

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها