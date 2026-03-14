به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوشهر؛ خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح شنبه در دیدار با خانواده شهدای اقتدار و امنیت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار و امنیت ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهدای گرانقدر، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کردند.

وی تصریح کرد: قدرت امروز سرزمین ایران مرهون ایثار و ازخودگذشتگی شهداست و باید رشادت‌ها و حماسه‌آفرینی‌های آنان به‌ویژه برای نسل جوان و نوجوان بازخوانی شود.

فرماندار بوشهر افزود: خانواده معظم شهدا، صاحبان اصلی انقلاب و امنیت کشور هستند و خدمت‌گزاری به این عزیزان وظیفه‌ای همگانی و افتخاری بزرگ برای تمامی مسئولان محسوب می‌شود.

وی با تقدیر از حضور پرشور مردم در آیین تشییع شهدای اقتدار و امنیت، اعلام داشت: مردم غیور و انقلابی بوشهر در این روزها نشان دادند که انقلاب، ولایت و آرمان‌های رهبر شهیدمان همچنان محور وحدت و همبستگی ملی است و در مسیر دفاع از این ارزش‌ها از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

فرماندار بوشهر با همراهی معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری بوشهر با حضور در منازل شهدای اقتدار و امنیت، شهید حسین حسن‌ابراهیمی و شهید عبدالحسین لاله‌رخ میهمان خانواده‌ این شهدای والامقام شد.