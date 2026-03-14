به گزارش خبرنگارمهر، سردار طلایی‌نیک، معاون راهبردی وزارت دفاع، در حاشیه مراسم تشییع پیکر دریاسالار شهید شمخانی و در جمع خبرنگاران گفت: با اقتداء به فرمانده معظم کل قوا، دشمن را تا انتقام سخت‌تر و ریشه‌کنی تهدیدات و تکمیل زنجیره‌های شکست تعقیب خواهیم کرد و ادامه عملیات‌ها را در جهت تکمیل زنجیره شکست‌های دشمن شاهد خواهیم بود.

وی افزود: هر چه جلوتر برویم، استفاده از سلاح‌های ارتقایافته در حوزه‌های گوناگون، به ویژه موشک‌های بالستیک و انواع موشک‌ها با قدرت تخریبی بیشتر، قدرت مانورپذیری بالاتر و دقت و نقطه‌زنی بیشتر خواهد شد.

سردار طلایی‌نیک تصریح کرد: طبق یک برنامه و تدبیر هوشمندانه، نیروهای مسلح به موازات قرار گرفتن دشمن در بن‌بست و سراشیبی که روند آن را شاهد هستیم، شدت عملیات‌ها و تداوم آن‌ها را تقویت خواهند کرد. این موازنه قدرت به نفع رزمندگان با شگفتانه‌های جدید و به کارگیری سلاح‌های قدرتمندتر توسط نیروهای مسلح ادامه خواهد داشت.

معاون راهبردی وزارت دفاع در ادامه به اهمیت یادآوری شهدای دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: بعد از سه وزیر دفاع شهید در دوران دفاع مقدس، شهیدان چمران، نامجو و فکوری، امیر دریاسالار شمخانی نیز با سابقه وزارت دفاع در دو دوره و هشت سال، نقش‌آفرینی ارزشمندی در حوزه نیروهای مسلح و دفاعی کشور داشته است. همچنین یادآوری امیر سرلشکر خلبان شهید عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع شهید در جنگ رمضان نیز ضروری است.

وی تأکید کرد: این فرماندهان و رزمندگان و همچنین آحاد ملت ایران با اقتداء به فرماندهی معظم کل، دشمن را تا انتقام سخت‌تر و ریشه‌کنی تهدیدات تعقیب خواهند کرد. ما در فرایند شکست بیشتر دشمن و ان‌شاءالله پیروزی قاطع و انتقام سخت از ترامپ ملعون و همدستانش و نتانیاهوی منفور و رژیم صهیونیستی تا سرحد شکست قطعی دشمن خواهیم بود.