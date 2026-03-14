حزب الله: دشمن صهیونیستی هیچ پیشروی زمینی در لبنان نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عزالدین نماینده پارلمان لبنان وابسته به فراکسیون حزب الله تصریح کرد که دشمن صهیونیستی در عرصه میدانی در یک بحران گرفتار شده و تاکنون هیچ پیشروی زمینی نداشته است.

وی تاکید کرد که مقاومت در بالاترین سطح از آمادگی برای مقابله با تلاش دشمن جهت نفوذ زمینی به اراضی لبنان قرار دارد.

عزالدین با تاکید بر اینکه مقاومت از ملت و سرزمین و تمامیت ارضی لبنان دفاع خواهد کرد، تصریح کرد که حزب الله لبنان طرح‌های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در منطقه را با شکست مواجه کرده است.

وی با انتقاد از دولت لبنان ابراز داشت که مصوبات دولت با استقلال تصمیمات ملی در تناقض است و در نتیجه دیکته‌ها و فشارهای آمریکا اتخاذ می‌شود.

این نماینده حزب الله لبنان مصوبه ممنوعیت فعالیت‌های نظامی حزب الله را باطل و غیر قانونی خواند و تصریح کرد که دولت لبنان می‌تواند برای حمایت از ملت خود علیه دشمن صهیونیستی وارد عمل شود.

عضو ارشد حزب الله لبنان تصریح کرد که این حزب هرگز در برابر دشمن تسلیم نخواهد شد، چرا که اگر تسلیم شود باید تمامی عناصر قدرت لبنان را از بین ببرد.

وی ابراز داشت که گزینه مقاومت، مقابله با دشمن صهیونیستی با تمامی امکانات و حمایت‌های مردمی است.

عزالدین افزود: دولت لبنان باید تلاش‌های خود برای امدادرسانی و ارائه کمک به آوارگانی که در نتیجه تجاوزهای رژیم صهیونیستی خانه و کاشانه بود را از دست داده‌اند، افزایش دهد.

وی با اشاره به هجمه آمریکا این صهیونیستی علیه ایران، گفت که ایران در این دوره از درگیری‌ها مورد تجاوز قرار گرفت و تا آخرین لحظات میز مذاکره را ترک نکرد.

عضو ارشد حزب الله لبنان خاطرنشان کرد که حزب الله هرگز تسلیم نخواهد شد و با دشمن صهیونیستی مذاکرات نامشروع نخواهد داشت.