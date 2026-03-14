شهادت و زخمی شدن ۷۷ امدادگر در حملات اسرائیل به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، وزارت بهداشت لبنان با انتشار گزارشی از افزایش تلفات در میان نیروهای امدادی خبر داد و اعلام کرد از آغاز ماه مارس تاکنون ده‌ها امدادگر در حملات رژیم صهیونیستی شهید یا زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که از دوم مارس (۱۱ اسفند) تاکنون در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی، ۲۶ نفر از نیروهای امدادی شهید و ۵۱ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این وزارتخانه همچنین ادعاهای ارتش رژیم صهیونیستی درباره استفاده نظامی از آمبولانس‌ها را رد کرد و آن را تلاشی برای توجیه حملات علیه مراکز درمانی و نیروهای امدادی دانست.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، حملات به حدی رسیده است که مرکز مراقبت‌های بهداشتی اولیه در شهرک «برج قلاویه» که بخشی از شبکه مراکز درمانی در مناطق مختلف لبنان است، هدف قرار گرفته است.

طبق این بیانیه، در این حمله، تمام کادر درمانی مرکز شامل پزشکان، امدادگران و پرستاران هدف قرار گرفتند؛ به‌طوری که تنها یک نیروی درمانی با جراحات شدید زنده مانده و ۱۲ نفر دیگر به شهادت رسیده‌اند.

وزارت بهداشت لبنان تأکید کرد که مجموع تلفات امدادگران از دوم مارس تاکنون، که شامل ۲۶ شهید و ۵۱ زخمی است، نشان‌دهنده ادامه حملات خشونت‌آمیز رژیم صهیونیستی و تکرار روندی است که از دور پیشین درگیری‌ها نیز مشاهده شده است.

این وزارتخانه در پایان تصریح کرد که ادعای ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر استفاده نظامی از خودروهای امدادی صرفاً توجیهی برای جنایت‌هایی است که این ارتش علیه انسانیت مرتکب می‌شود.