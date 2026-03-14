۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

استقرار یگان ویژه حزب‌الله برای کمین علیه نظامیان اسرائیلی

یک تحلیلگر صهیونیست به استقرار نیروهای ویژه حزب الله در جنوب رود لیتانی برای کمین گذاشتن علیه نظامیان صهیونیست اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، آوی یسخاروو تحلیلگر صهیونیست در مقاله خود در روزنامه یدیعوت آحارانوت نوشت: طی روزهای گذشته یگان ویژه رضوان وابسته به حزب الله لبنان موفق شدند در جنوب رود لیتانی مستقر شوند.

وی اضافه کرد: آنها به اقدامات خود برای ایجاد کمین علیه نظامیان اسرائیلی ادامه می دهند.

پیشتر نیز اخباری در خصوص گرفتار شدن نظامیان صهیونیست در کمین های حزب الله منتشر شده بود.

محافل رسانه ای رژیم صهیونیستی نسبت به اخبار دروغی که طی یک سال گذشته در خصوص تضعیف قوای حزب الله از سوی مقامات صهیونیست منتشر شده بود انتقاد کرده اند.

