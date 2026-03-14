 بازداشت ۱۰ مزدور دشمن آمریکایی - صهیونیستی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند سه هسته مرتبط با دشمنان آمریکایی ـ صهیونیستی را در استانهای مازندران، خراسان رضوی و خوزستان شناسایی و منهدم کنند.
بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات یک هسته تشکیلاتی ۱۰ نفره در استان مازندران و یک هسته ۱۰ نفره دیگر در استان خراسان رضوی توسط نیروهای اطلاعاتی شناسایی و بازداشت شدند.
طبق اعلام منابع آگاه، اعضای این شبکهها اقدام به جمعآوری و ارسال اطلاعات مربوط به برخی مراکز نظامی و همچنین زیرساختهای اقتصادی کشور برای دشمنان متجاوز میکردند.
همچنین در عملیاتی جداگانه، یک تیم تروریستی سه نفره در استان خوزستان توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شد.
گفته میشود اعضای این تیم طی روزهای گذشته با انجام حمله مسلحانه علیه حافظان امنیت و برخی اماکن عمومی، تلاش داشتند امنیت شهر را مختل کنند که با اقدام بهموقع نیروهای اطلاعاتی بازداشت شدند.
