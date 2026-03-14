ابعاد حقوقی جنایت جنگی در مدرسه شجره طیبه میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، در ساعات اولیه روز شنبه ۹ اسفندماه، همزمان با آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، یکی از وحشیانهترین جنایتهای جنگی علیه مردم ایران به وقوع پیوست.
در حمله هوایی رژیم متجاوز به مدرسه دخترانه شجره طیبه در شهرستان میناب استان هرمزگان، شهادت ۱۶۵ دانشآموز شهید و تعدادی هم زخمی شدند.
این مجتمع آموزشی با بیش از یک دهه سابقه فعالیت در قلب یک منطقه مسکونی، هیچگونه کاربری نظامی نداشت و صرفاً محلی برای تعلیم و تربیت بود و بهگفته شاهدان عینی، این حمله در ساعات آموزشی و درحالیکه دانشآموزان در کلاسهای درس حضور داشتند، انجام شده است.
کشتار ۱۶۵ دانشآموز دختر در مدرسه ابتدایی میناب، یکی از بزرگترین جنایات جنگی علیه دانشآموزان محسوب میشود و بهوضوح ماهیت تروریستی و ضدبشریِ ائتلاف فرامنطقهای را به جهانیان نشان داد.
واکنش جهانی، محکومیت گسترده و اذعان به عمدی بودن حمله
در پی انتشار تصاویر دلخراش این واقعه و ابعاد هولناک آن، نهادهای بینالمللی و شخصیتهای حقوقی و سیاسی جهان مجبور به واکنش شدند و این جنایت را محکوم کردند.
_ آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با صدور پیامی ضمن ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان، خواستار تحقیق شفاف درباره این حادثه شد.
_ سازمان یونسکو با صدور بیانیهای، حمله به مراکز آموزشی را اقدامی غیرقابلتوجیه و مغایر با تمامی اصول حقوق بینالملل بشردوستانه دانست.
_فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و راوینا شامداسانی سخنگوی دفتر کمیساریای عالی با انتشار بیانیههای جداگانه، هدفقراردادن عمدی غیرنظامیان بهویژه کودکان در محیطهای آموزشی را مصداق بارز جنایت جنگی خواندند.
همچنین نمایندگان پارلمانهای کشورهای ایرلند، بریتانیا، اسپانیا و شماری دیگر از کشورهای اروپایی با صدور بیانیههایی، این اقدام را محکوم و بر ضرورت پاسخگو بودن عاملان آن تأکید کردند.
نکته قابل تأمل و حائز اهمیت، اذعان و اعتراف صریح ۹ رسانه معتبر و مطرح جهانی به عمدی بودن هدفگیری مدرسه میناب توسط نیروهای آمریکایی است.
رسانههایی نظیر سیانان، نیویورکتایمز، رویترز، والاستریت ژورنال، میدلایستآی، الجزیره، انبیسی، دیلیتلگراف و گاردین در گزارشهای تحلیلی خود، با استناد به شواهد میدانی و تصاویر ماهوارهای، هرگونه ادعای انحراف هدف یا اشتباه محاسباتی را رد کرده و بر تعمدی بودن این حمله صحه گذاشتهاند.
ابعاد حقوقی بینالمللی؛ مصادیق جنایت جنگی در اساسنامه رم
بر اساس تحلیل کارشناسان حقوق بینالملل، بمباران مدرسه میناب منطبق با چندین بند از ماده ۸ اساسنامه رم (اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی) بهعنوان جنایت جنگی قابل پیگرد است:
اولا، حمله عمدی به غیرنظامیان: حمله به دانشآموزان و کادر آموزشی که بهعنوان افراد غیرنظامی در مخاصمات نقشی ندارند، منطبق با جزء «۱» بند «ب» ماده (۸) است.
ثانیا، حمله عمدی به اهداف غیرنظامی: هدفقراردادن یک مرکز آموزشی که هیچگونه کاربرد نظامی نداشته، طبق جزء «۲» بند «ب» ماده ۸ جنایت جنگی محسوب میشود.
ثالثا، حمله به اماکن آموزشی: جزء «۹» بند «ب» ماده ۸ اساسنامه رم، حمله عمدی به ساختمانهای آموزشی را مشروط به عدم کاربرد نظامی آنها، جنایت جنگی میداند که انطباق کامل با جنایت رخداده در میناب دارد.
راهکارهای حقوقی؛ الزام به پیگیری بینالمللی
بر اساس اساسنامه رم، دیوان بینالمللی کیفری میتواند مرتکبین جنایات جنگی را به مجازاتهایی از قبیل حبسهای بلندمدت تا حبس ابد، جریمه نقدی و پرداخت غرامت محکوم کند. با این حال، عدم عضویت ایران و آمریکا در این اساسنامه، فرآیند ارجاع پرونده را با پیچیدگیهایی مواجه ساخته است.
کارشناسان حقوقی معتقدند تیم حقوقی و دیپلماسی کشور باید با بهرهگیری از سازوکار بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه، اقدام به ارائه اظهارنامه پذیرش صلاحیت قضائی دیوان کند و همزمان، فعالسازی ظرفیتهای دیپلماتیک جهت ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان کیفری بینالمللی، ضرورتی انکارناپذیر است.
این اقدام میتواند مسیر پاسخگویی به این جنایت هولناک را هموار سازد و مانع از تکرار چنین فجایعی در آینده شود.
