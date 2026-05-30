خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-راضیه سالاری:مدرسه که جای امید است، جای رویا، جای فرداهایی که قرار بود پر از لبخند باشد. کودکی که صبح با ذوقِ رسیدن به تخته سیاه از خانه بیرون زد، هیچ‌گاه فکر نمی‌کرد ظهر همان روز، مادرش پشت درِ بسته مدرسه، چشم به راهِ قدم‌هایی باشد که هرگز برنمی‌گردند.

شهدای مدرسه میناب، مظلوم‌ترین شهدایی بودند که به دست شقی‌ترین و جانی‌ترین انسان‌ها به شهادت رسیدند. کودکانی که تنها جرمشان معصومیت بود و تنها سلاحشان مداد و دفتر. صبح رفتند تا یاد بگیرند، اما ظهر نشد که بازگردند. امیدهایی که به جای کلاس درس، به ملکوت اعلی پیوستند و مادرانی را سوگوار گذاشتند که هر روز و هر شب، به جایی خیره می‌شوند که دیگر کسی نیست.

این مادران، هر روز آب می‌شوند. نه از گرما، که از فراق. نه از تشنگی، که از تماشای قاب عکسی که نفس‌هایش را حبس می‌کند. جای خالی فرزند، روی صندلی خانه، پشت میز غذا، حتی در دل باد که با خود نجوا می‌کند: «کجایید فرشته‌های کوچک من؟»

غم شهدای میناب، غمی سنگین و غیرقابل‌انکار است. غمی که نه در کلمات می‌گنجد، نه در اشک‌ها تمام می‌شود. اما در میان این اندوهِ طاقت‌فرسا، یک وعده الهی باقی است؛ اینکه نخواهیم گذاشت یاد این شهدای مظلوم، با آن چهره‌های معصوم و پاک، هرگز به فراموشی سپرده شود.

ما فریاد خواهیم زد. برای آنهایی که دیگر صدا ندارند. برای کودکانی که صدایشان در گلوی تاریخ خفه شد، اما تصویر معصومشان هنوز در آینه وجدانِ این سرزمین زنده است. نخواهیم گذاشت این جنایت، روایت فراموش‌شده تاریخ باشد.

رسالت همگانی ما فریاد زدن مظلومیت شهدای دانش‌آموز میناب تا روز جزاست

حجت‌الاسلام والمسلمین مفید سهرابی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میناب، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مظلومیت این شهدا اظهار داشت: شهدای کودک ما از این جهت مظلوم واقع شدند که در برابر جانی‌ترین و ظالم‌ترین انسان‌ها قرار گرفتند. کودکانی که هیچ گناهی نداشتند جز معصومیت و بی‌گناهی، هدف بیرحم‌ترین جنایتکاران تاریخ قرار گرفتند.

وی افزود: پدران و مادران این شهدای عزیز، سخت‌ترین رنج دنیا یعنی تحمل سوگ و فراق فرزند را متحمل می‌شوند. هیچ دردی جایگزین نبودن یک فرزند نمی‌شود و لحظه به لحظه زندگی این والدین داغدار، با یاد و خاطره عزیزان ازدست‌رفته عجین شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب در ادامه با تسلیت به خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد: اما به این پدران و مادران صبور و باایمان اطمینان می‌دهم که جای فرزندان عزیزتان خالی نخواهد ماند. مطمئن باشید آنها امروز سر سفره پربرکت و بیکران محبت امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب(ع) مهمان هستند. سفره‌ای که در آن نه خبری از ظلم است، نه تنهایی و نه فراق.

سهرابی در پایان تصریح کرد: خون این شهدای کودک مظلوم هرگز پایمال نخواهد شد و رسالت همگانی ما فریاد زدن مظلومیت آنها تا روز جزاست.

وی در پایان با اشاره به حضور پر شور مردم در خیابان ها در حمایت از نظام اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: امروز به لطف مردم بصیر ایران مبارزه با استکبار جهانی تبدیل به یک رویه شده و مردم هر شب با حضور خود در خیابان‌ها پیام برای مبارزه با استکبار جهانی را مخابره می کنند.

شهدای میناب سند افتضاح حقوق بشری آمریکا است

مسئول امور بانوان دفتر نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: این جنایت فجیع که به شهادت ۱۶۸ نفر از جمله ۱۱۰ کودک معصوم انجامید، رسوایی بزرگ مدعیان دروغین حقوق بشر است.

نرجس بیگلری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با محکومیت شدید حمله موشکی جنگنده‌های آمریکایی به مدرسه دخترانه و پسرانه «شجره طیبه» در شهرستان میناب اظهار داشت: دشمنی که امروز با سه راکت تاماهاک مدرسه‌ای پر از امید را هدف قرار می‌دهد، همان کسی است که سال‌هاست با شعار حمایت از کودکان، ائتلاف‌سازی می‌کند.

وی با اشاره به جزئیات این فاجعه انسانی تصریح کرد: در این حادثه هولناک، ۱۶۸ شهید مظلوم شامل دانش‌آموزان ۷ تا ۱۲ ساله و جمعی از معلمان فداکار به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. این کودکان بی‌گناه که برای یادگیری و ساختن فردای ایران زمین به مدرسه رفته بودند، قربانی توحش مدرن غرب شدند.

مسئول امور بانوان دفتر نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان افزود: حمله به مدرسه در هر جای جهان، ذیل ماده ۸ اساسنامه رم، مصداق بارز «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» است. جامعه جهانی نباید در برابر این فاجعه انسانی سکوت کند.

بیگلری با تأکید بر نقش محوری مادران و بانوان انقلابی در افشای چهره واقعی آمریکا خاطرنشان کرد: در دیداری که با خانواده شهدا و مادران شهیدان میناب داشتم به وضوح مشخص بود که این مادران اسطوره صبر و مقاومت هستند. پیام ما به کودک‌کشان آمریکایی این است که این جنایت هرگز فراموش نخواهد شد و ملت ایران انتقام خون پاک فرزندانش را خواهد گرفت.

حمله به مدرسه میناب مصداق بارز «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» است

یک پژوهشگر حقوق و قاضی دادگستری با استناد به اساسنامه رم و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، حمله هوایی آمریکا به مدرسه «شجره طیبه» در میناب را جنایت جنگی آشکار و مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» دانست و بر لزوم پیگیری حقوقی بین‌المللی این پرونده تأکید کرد.

امیرمحمد رضایی زارعی، قاضی دادگستری و پژوهشگرحقوق خصوصی، امروز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح ابعاد حقوقی حمله موشکی جنگنده‌های آمریکایی به مجتمع آموزشی شجره طیبه در شهرستان میناب که منجر به شهادت ۱۶۸ تن از دانش‌آموزان و کادر آموزشی شد، اظهار داشت: از منظر حقوق بین‌الملل کیفری، حمله عمدی به تأسیسات غیرنظامی به ویژه مراکز آموزشی، ذیل ماده ۸ اساسنامه رم، جرمی غیرقابل گذشت و مصداق کامل «جنایت جنگی» محسوب می‌شود.

وی با اشاره به مواد ۴۸ و ۵۱ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو افزود: اصل تفکیک قاطعانه میان اهداف نظامی و غیرنظامی یکی از پایه‌های حقوق بشردوستانه بین‌المللی است. مدرسه‌ای که صدها کودک معصوم در آن مشغول تحصیل هستند، هیچ‌گاه نمی‌تواند هدف نظامی مشروعی تلقی شود. این اقدام آمریکا نقض فاحش و آشکار این اصل بنیادین است.

این قاضی دادگستری با تشریح ابعاد حقوقی فاجعه میناب تصریح کرد: شهادت ۱۱۰ کودک ۷ تا ۱۲ ساله و جمعی از معلمان، صرفاً یک نقض ساده حقوق بشری نیست؛ این واقعه ذیل ماده ۷ اساسنامه رم، از حیث «قتل عمدی افراد غیرنظامی» و «ایجاد رنج و عذاب شدید بر بدن و روح قربانیان»، مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» نیز هست. به عبارت دقیق‌تر، ما با دو عنوان مجرمانه مستقل اما مرتبط روبرو هستیم.

رضایی زارعی با تأکید بر مسئولیت فرماندهی و مافوق سلسله‌مراتب نظامی آمریکا خاطرنشان کرد: بر اساس اصل مسئولیت فرماندهی که در رویه دادگاه‌های بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا تثبیت شده، نه تنها عاملان مستقیم حمله، بلکه مقامات مافوق آن‌ها در پنتاگون و کاخ سفید نیز در قبال این جنایت مسئولیت کیفری دارند. عدم صدور دستور مناسب یا نظارت ناکافی، این مقامات را از تعقیب مصون نمی‌دارد.

وی در پاسخ به ادعای «اشتباه اطلاعاتی» از سوی آمریکا گفت: حقوق بین‌الملل کیفری، «اشتباه» را در حمله به اهداف غیرنظامی به عنوان عذری موجه نمی‌پذیرد، مگر اینکه خطا کاملاً غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب بوده باشد. اصابت سه راکت تاماهاک به یک مدرسه در میناب، هیچ توجیه حقوقی ندارد و صرفاً تلاشی برای فرار از مسئولیت است.

این قاضی دادگستری در پایان با اشاره به صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) برای رسیدگی به این جنایت اظهار داشت: با توجه به اینکه آمریکا عضو اساسنامه رم نیست، تنها راه مؤثر پیگرد بین‌المللی عاملان این جنایت، ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دیوان کیفری بین‌المللی یا پیگیری از طریق دادگاه‌های داخلی کشورهای دارای صلاحیت جهانی است. دستگاه قضائی ایران نیز می‌تواند با تشکیل پرونده قضائی و استناد به اصل صلاحیت جهانی، این جنایتکاران را در غیاب محاکمه کند. قاتلان کودکان میناب بدانند که حقوق بین‌الملل، هرچند با کندی، اما راه خود را برای رساندن قصاص عادلانه به مجرمان جنگی پیدا خواهد کرد.