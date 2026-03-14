اقدامات سازمان ثبت از عوامل مهم ایجاد امنیت روانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دویست‌ و یکمین جلسه شورای تحول و تعالی سازمانی ثبت با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد و مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات تحولی سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالهی، در ابتدای این نشست، ضمن تسلیت شهادت قائد امت و گرامیداشت یاد و راه آن شهید والامقام، انتخاب خلف صالح ایشان را به عنوان رهبر انقلاب تبریک گفت و از حضور پرشور و حماسی مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس قدردانی کرد.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر جبهه استکبار اظهار داشت: در روزهای اخیر بلندای اسلام بیش از گذشته نمایان شد و ملت ایران بار دیگر نشان داد که در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی خواهد کرد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه شرایط کنونی، آزمونی بزرگ برای مسئولان و خدمتگزاران نظام است، افزود: یکی از مؤلفه‌های مهم در مدیریت شرایط فعلی، تأمین امنیت روانی جامعه است و بخشی از این امنیت از طریق انجام دقیق و مسئولانه وظایف اداری و سازمانی محقق می‌شود.

وی در ادامه با قدردانی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در روزهای اخیر تصریح کرد: اقدام این سازمان در کمک به تسریع فرآیند ترخیص کالا از گمرکات کشور نقش مهمی در تأمین به‌ موقع کالاهای ضروری و ایجاد آرامش روانی در جامعه داشته است.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالهی همچنین به اقدام دیگر سازمان ثبت در تسهیل فرآیند ثبت وثایق زندانیان برای بهره‌مندی از مرخصی اشاره کرد و آن را اقدامی قابل توجه در راستای توجه به ابعاد انسانی و اجتماعی خدمات ثبتی دانست.

وی با تأکید بر جایگاه مهم سازمان ثبت در تقویت اعتماد عمومی گفت: امروز مدیران و کارکنان این سازمان بدون هیچ‌گونه وقفه و با روحیه‌ای جهادی در محل کار حاضر شده و به ارائه خدمات به مردم می‌پردازند که این موضوع خود الگویی ارزشمند از تعهد سازمانی و خدمت صادقانه به مردم است.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در ادامه به نقش سازمان ثبت در تثبیت مالکیت‌ها و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: امروز به واسطه اقدامات مؤثر این سازمان در تثبیت مالکیت‌ها و ساماندهی امور ثبتی، جرأت تعدی به اراضی و منابع طبیعی وجود ندارد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که به برکت خون شهیدان و تلاش‌های خالصانه خدمتگزاران نظام، عزت و سربلندی کشور و پیروزی جبهه حق بر جبهه کفر و استکبار بیش از پیش تحقق یابد.

خدمات ثبتی بی وقفه تداوم دارد

در ادامه این جلسه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با اشاره به شرایط خاص کشور در روزهای اخیر از تداوم بی‌وقفه فعالیت‌های ثبتی در سراسر کشور خبر داد.

وی اظهار کرد: از ابتدای آغاز شرایط جنگی و با توجه به ضرورت استمرار خدمت‌رسانی به مردم، تمامی واحدهای ثبتی کشور با روحیه‌ای جهادی به فعالیت خود ادامه داده‌اند و خدمات ثبتی بدون وقفه در سراسر کشور ارائه شده است.

بابایی با قدردانی از حضور مسئولانه کارکنان سازمان ثبت در ادارات کل استانی و واحدهای ثبتی افزود: همکاران ما در سراسر کشور با احساس مسئولیت و تعهد سازمانی، در این ایام نیز در محل کار حضور داشته و خدمات مورد نیاز مردم را ارائه کرده‌اند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین به پایداری سامانه‌های الکترونیکی این سازمان اشاره کرد و گفت: سامانه‌های سازمان ثبت در این روزها با رعایت کامل تدابیر امنیتی و سایبری فعال بوده و خدمات ضروری بدون هیچ‌گونه اختلالی در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی در پایان تأکید کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تکیه بر ظرفیت‌های انسانی متخصص، زیرساخت‌های فناورانه و رویکرد تحولی، همچنان در مسیر تثبیت مالکیت‌ها، صیانت از حقوق عمومی و ارتقای نظام ثبتی کشور گام برخواهد داشت.