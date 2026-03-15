خدمت رسانی قضایی در جنگ یک روز هم متوقف نشد

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، گفت: به حمدالله سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور از ابتدای جنگ با حضور موثر قضات و کارمندان به صورت شیفت بندی و همچنین خارج از وقت اداری به صورت کشیک پاسخگوی مراجعین بوده است.
وی بیان کرد: در سراسر کشور با توجه به شرایط جنگی، اما حتی یک روز هم خدماترسانی به مراجعین متوقف نشده است و قضات و کارمندان و سایر قسمتهای سازمان براساس شیفتبندی حاضر میشوند و امور را در حد مقدور به پیش میبرند.
حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان با بیان اینکه اولویتها را بر کارهای ضروری و اورژانسی گذاشتیم، اظهار کرد: برنامههای سازمان طبق روال گذشته به پیش میرود. امیدوارم که انشاءالله به زودی با شکست کامل توطئههای صهیونی ـ آمریکایی شاهد برگشت کار به روال عادی باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در سازمان قضایی نیروهای مسلح، عزیزانی که برای انجام امورات میآیند، هم به صورت یک پنجم براساس شیفت بندی دولتی حضور پیدا میکنند و هم این که بعضاً برخی از این دوستان به صورت داوطلبانه در تمام ایام حاضر میشوند و حتی حاضر نیستند سازمان را ترک کنند و اعلام داشتند که ما به صورت شبانهروزی در محل کار خودمان بمانیم و از این بابت نیز بنده قدردان این عزیزان هستم.
حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان عنوان کرد: اینجانب به عنوان خادم کسانی که در سازمان قضایی نیروهای مسلح ایفای نقش میکنند مراتب تقدیر و تشکر خودم را از یکایک این عزیزان اعلام میدارم و امیدوارم ان شاءالله بتوانیم بیش از پیش خدمت رسانی به مردم شریف را داشته باشیم.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور بیان کرد: در خصوص رسیدگی به پروندهها هم این بشارت را بدهم که ما بحمدالله با تلاش مضاعف قضات محترم توانستهایم رسیدگی به پروندهها را تا حد ممکن همچون گذشته و با رعایت اولویت در رسیدگی انجام دهیم و روال کارها را به نحو احسن پیش ببریم.
