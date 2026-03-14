نظام مراقبت از بیماری ها از پایداری کامل برخوردار است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، با انتشار دومین گزاره‌برگ خود، از پایداری کامل نظام مراقبت از بیماری‌ها در شرایط جنگی خبر داد. اهم اقدامات ستاد مدیریت بحران به شرح زیر است:

پایش هوشمند و دیده‌بانی مستمر؛ راه‌اندازی سیستم گزارش‌دهی روزانه و هفتگی برای ۲۹ دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور.

انتشار پوستر «دیده‌بانی بیماری‌های واگیر» جهت شناسایی سریع طغیان‌های احتمالی و سندروم‌های مشکوک در مناطق عملیاتی و پناهگاه‌ها.

برقراری ۲۵ تماس مستقیم با معاونان بهداشت و ۳۷ تماس با مدیران بیماری‌ها برای رفع سریع نیازهای لجستیک.

مدیریت زنجیره تأمین و دارو توزیع و تمرکززدایی استراتژیک داروهای ضروری (از جمله داروهای گال، شپش و مالاریا) به شهرستان‌ها جهت دسترسی سریع‌تر.

تأمین و توزیع کیت‌های تشخیصی «تب دانگی» و حشره‌کش‌های عملیاتی در مناطق جنوب شرق کشور.

تجهیز تیم‌های عملیاتی «ارزیابی خطر و پاسخ سریع» به کیف‌های مخصوص بحران.

با توجه به ریسک آسیب به زیر ساخت‌های آب و فاضلاب، دو قطب آزمایشگاهی جدید برای تشخیص سریع بیماری‌های منتقله از آب و غذا راه‌اندازی شد.

-انتشار دستورالعمل‌های اختصاصی برای پیشگیری از طغیان‌های گوارشی در شرایط اضطراری.

تداوم خدمات مراقبتی و واکسیناسیون

تضمین فعالیت شبانه‌روزی مراکز واکسیناسیون هاری، مننژیت و آبله‌مرغان در کلان‌شهرها (به‌ویژه تهران).

به‌روزرسانی آدرس مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری و شبکه درمانگران ایدز در پلتفرم «بله» برای استمرار درمان بیماران خاص.

تزریق واکسن به کودکان مهمان و نوزادان متولد شده در شرایط بحران.

مدیریت آزمایشگاهی در شرایط جنگی

هماهنگی با انستیتو پاستور و آزمایشگاه‌های مرجع (بوتولیسم و آربوویروس‌ها) برای پذیرش نمونه‌ها در مکان‌های امن و جدید.

تدوین پروتکل‌های ارسال با تأخیر نمونه‌ها (مانند سیاه‌سرفه) برای حفظ دقت تشخیص در صورت اختلال در حمل‌ونقل.