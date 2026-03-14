پرداخت کمک هزینه معیشتی به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی

علیرضا محمدی معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ، اعلام کرد: تعداد ۱۳۱۵۰ زن سرپرست خانوار نیازمند و ۲۲۰۰ خانواده دارای فرزند چندقلو تحت حمایت و پوشش دفتر امور خانواده و زنان بهزیستی استان تهران هستند.

محمدی افزود : این حمایت ها که شامل کمک های مستمر و غیرمستمر و خدمات تخصصی است ، با توجه به شرایط و اولویت های خانواده ها به ایشان ارائه می گردد.

وی در ادامه عنوان کرد : در شرایط جنگی سازمان بهزیستی استان تهران با هدف حمایت و کمک به زنان سرپرست خانوار در تلاش است شرایط بهتری را برای این خانواده ها فراهم نماید .

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان تهران ادامه داد: در این راستا نظارت کامل مددکاران مراکز و شهرستان ها بر وضعیت این خانواده ها در سطح استان به صورت مداوم انجام شده و اقداماتی شامل موارد ذیل صورت گرفته است:

١_انتشار راهنمای حفظ ایمنی فردی و خانوادگی در شرایط جنگی در گروه های مجازی قابل دسترس مددجویان

٢_ارجاع خانواده ها در صورت نیاز به خدمات روانشناختی به خط مشاوره ۱۴۸۰

٣_رصد و شناسایی خانواده های آسیب دیده در شرایط جنگی به صورت روزانه و بررسی میزان آسیب وارده به آنها ، که در حال حاضر تعداد ۱۰ خانواده شناسایی شده‌اند که آسیب جانی نداشته‌اند و خسارت آنان شامل تخریب محل مسکونی و اموال بوده است .

۴_توزیع ۲۲۸۷ سبد کالا به خانواده زنان سرپرست خانوار و خانواده های چند قلو

۵_بهره گیری از مشارکت های مردمی و کمک های خیرین

۶_پرداخت کمک هزینه معیشت به تعداد ۱۰۰۰ زن سرپرست خانوار دارای دهک درآمدی پایین به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال