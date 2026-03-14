۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۳۷

پرداخت کمک هزینه معیشتی به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان تهران از پرداخت کمک هزینه معیشتی ۳۰ میلیارد ریالی به ۱۰۰۰ زن سرپرست خانوار دارای دهک درآمدی پایین خبر داد.

علیرضا محمدی معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ، اعلام کرد: تعداد ۱۳۱۵۰ زن سرپرست خانوار نیازمند و ۲۲۰۰ خانواده دارای فرزند چندقلو تحت حمایت و پوشش دفتر امور خانواده و زنان بهزیستی استان تهران هستند.

محمدی افزود : این حمایت ها که شامل کمک های مستمر و غیرمستمر و خدمات تخصصی است ، با توجه به شرایط و اولویت های خانواده ها به ایشان ارائه می گردد.

وی در ادامه عنوان کرد : در شرایط جنگی سازمان بهزیستی استان تهران با هدف حمایت و کمک به زنان سرپرست خانوار در تلاش است شرایط بهتری را برای این خانواده ها فراهم نماید .

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان تهران ادامه داد: در این راستا نظارت کامل مددکاران مراکز و شهرستان ها بر وضعیت این خانواده ها در سطح استان به صورت مداوم انجام شده و اقداماتی شامل موارد ذیل صورت گرفته است:

١_انتشار راهنمای حفظ ایمنی فردی و خانوادگی در شرایط جنگی در گروه های مجازی قابل دسترس مددجویان

٢_ارجاع خانواده ها در صورت نیاز به خدمات روانشناختی به خط مشاوره ۱۴۸۰

٣_رصد و شناسایی خانواده های آسیب دیده در شرایط جنگی به صورت روزانه و بررسی میزان آسیب وارده به آنها ، که در حال حاضر تعداد ۱۰ خانواده شناسایی شده‌اند که آسیب جانی نداشته‌اند و خسارت آنان شامل تخریب محل مسکونی و اموال بوده است .

۴_توزیع ۲۲۸۷ سبد کالا به خانواده زنان سرپرست خانوار و خانواده های چند قلو

۵_بهره گیری از مشارکت های مردمی و کمک های خیرین

۶_پرداخت کمک هزینه معیشت به تعداد ۱۰۰۰ زن سرپرست خانوار دارای دهک درآمدی پایین به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال

