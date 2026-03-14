به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، همزمان با چهل و نهمین موج حملات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سرزمین‌های اشغالی، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای دست‌کم ۵ انفجار در تل آویو خبر دادند.

بر اساس این گزارش، رادیوی رسمی رژیم صهیونیستی ضمن تأیید این خبر افزود که سه موشک به مناطق مرکزی اسرائیل اصابت کرده است.

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که در پی رصد حمله موشکی از ایران، آژیر خطر در مرکز فلسطین اشغالی و شهرک های صهیونیست نشین در کرانه باختری به صدا درآمده است.

از سوی دیگر، آژیر خطر در بندر ایلات در جنوب سرزمین های اشغالی به علت حمله موشکی ایران به صدا درآمد و همزمان صدای آژیر خطر در بندر العقبه اردن هم شنیده شد.

اورژانس رژیم صهیونیستی تایید کرد که در حمله به بندر ایلات دست کم دو شهرک نشین زخمی شدند. دو ساختمان در این بندر و دو ساختمان در قدس اشغالی هم خسارت دید.

روزنامه عبری هاآرتص گزارش داد که ترکش های موشک خوشه ای ایران دست کم به 10 منطقه در ایلات اشغالی اصابت کرد و باعث خسارت مادی و مجروح شدن چند صهیونیست شد.

شمال سرزمین های اشغالی هم هدف موج گسترده حملات موشکی حزب الله قرار گرفت و «الجلیل اعلی» با چهار موشک در هم کوبیده شد.





