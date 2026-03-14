ترکیب شورای مرکزی جدید جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی انتخاب شد

به گزارش خبرنگار سیاسی مهر، در پنجاه و چهارمین جلسه هزاره دوم جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی که نخستین نشست اعضای جدید شورای مرکزی این تشکل محسوب می‌شود، ترکیب اعضای شورای مرکزی برای چهار سال آینده تعیین و مسئولان کمیته های تخصصی آن انتخاب شدند.

در ابتدای این جلسه، حبیب‌الله بوربور، دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و تبریک انتصاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای بعنوان سومین رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، تحلیلی جامع از وضعیت تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی ارائه نمودند و بر نقش شهادت رهبر فقید بعنوان جرقه‌ای برای اراده قاطع ایران در مقابله با این قدرتها تأکید کردند.

در ادامه، علیرضا علی‌احمدی، از اعضای جدید شورای مرکزی، ضمن ابراز همدردی با خانواده شهدا و تبریک انتصاب رهبر جدید انقلاب، به موضوعاتی چون بلوغ سازمانی و لزوم بهره‌برداری از ظرفیت دانشگاه‌ها برای حل مشکلات جامعه اشاره کرده و بر ضرورت طراحی مدل‌های بومی در حوزه‌های اقتصاد، صنعت و مدیریت برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور تأکید نمودند.

در بخش پایانی این نشست، ترکیب نهایی اعضای شورای مرکزی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی برای دوره چهار ساله آتی به شرح زیر اعلام شد:

۱-حبیب‌الله بوربور،(معاون اسبق دستگاه های دولتی).۲-آیت‌الله سید جعفر شبیری (روحانی بازنشسته قوه قضائیه).۳-سید علی یزدی‌خواه (نماینده تهران و رئیس مجمع نمایندگان این استان).۴-علیرضا علی‌احمدی (وزیر اسبق آموزش و پرورش).۵-جواد منصوری (اولین فرمانده کل سپاه و سفیر اسبق ایران در چین).۶-فرهاد بشیری (نماینده پاکدشت در مجلس).۷-سید جواد آل احمد (معاون امور مجلس و استان‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی).۸-کاظم کریمی (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد).۹-عباس کاظمی (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی).۱۰-حسن فارسیجانی (استاد تمام دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی).۱۱-رضا دیناروند (رئیس مؤسسه حقوقی).۱۲-سید ابوالفتح دعوتی،(روحانی وزارت خارجه).۱۳-محمد علی شایسته نیا.۱۴-محمد رضا عباسیان.۱۵-حسن فروند.۱۶-سید قاسم حسینی.۱۷-مریم شجاع خلیفه.۱۸-سید ابراهیم حسینی.۱۹-احمد دست نیان.۲۰- احمدخاقانی پور.۲۱-مهدی لیریایی‌.

اعضای علی البدل:

حسین بدخشان،

عزت الله بور بور،

نفیسه محمدی،



بازرسین این جمعیت نیز دونفر اعلام شد، که بنابر آن:ستار زنگنه تبار و مهرداد خدا رحمی بود. در این راستا، "عزیز سیدمحمدی" نیز بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شد

در پایان نشست و با رأی اعضای منتخب، حبیب‌الله بوربور بعنوان دبیرکل و علیرضا علی‌احمدی بعنوان قائم‌مقام انتخاب شدند.

همچنین مسئولیت های تخصصی دیگر به شرح زیر تعیین شد:

حسین بدخشان، دبیر کمیسیون مسائل خاص،ستار زنگنه، دبیر کمیسیون امور استان‌ها.

محمد علی شایسته نیا، دبیر کمیسیون سیاسی.

حسن فارسیجانی، دبیر کمیسیون اقشار(حوزه اساتید دانشگاه و ….)