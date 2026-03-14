به گزارش خبرنگار مهر، عملیات تکثیر و رهاسازی بچه‌ماهی‌های گونه‌های خاویاری پس از انجام مراحل بازسازی و بهینه‌سازی مرکز شهید رجایی ساری برای اولین بار عصر شنبه با همکاری جامعه صیادی مازندران برگزار شد.

در این برنامه که با هدف حفظ، احیا و تقویت ذخایر طبیعی گونه‌های خاویاری دریای خزر انجام گرفت، تعدادحدود ۴۰ هزار قطعه بچه‌ماهی قره برون پس از تکثیر در مرکز شهید رجایی، در سه رودخانه اصلی استان به زیستگاه‌های طبیعی خود رهاسازی شدند.

نیما حسین زاده مدیرکل شیلات مازندران در حاشیه این مراسم با قدردانی از زحمات کارشناسان مرکز شهید رجایی و همکاران حوزه تولید و بازسازی مراکز تکثیر اظهار داشت: بازسازی و بهینه‌سازی این مرکز گامی اساسی در جهت افزایش توان تولید بچه‌ماهی‌های خاویاری و ارتقای ظرفیت‌های حفاظتی منابع آبی استان است و بی‌تردید نقش مهمی در پایداری ذخایر ارزشمند دریای خزر و توسعه پایدار شیلاتی خواهد داشت.