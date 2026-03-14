۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۲۵

انهدام یک فروند پهپاد هرمس مسلح در آسمان تهران توسط سپاه

یک فروند پهپاد هرمس مسلح در آسمان تهران توسط سپاه منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که ساعاتی پیش یک فروند پهپاد هرمس مسلح در آسمان تهران توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور انهدام شد.


این عملیات موفقیت‌آمیز به عنوان بخشی از تلاش‌های مستمر سپاه برای تأمین امنیت فضای هوایی کشور انجام شده است. با این انهدام، تعداد کل پهپادهای انهدام شده تا به امروز به ۱۱۵ فروند رسید.

روابط عمومی سپاه تأکید کرد که این اقدامات در راستای حفظ امنیت ملی و مقابله با تهدیدات احتمالی صورت می‌گیرد.

هادی رضایی

