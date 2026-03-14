۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۱۹

موج ۵۰ وعده صادق ۴؛ مردم از محل اختفای سربازان آمریکا فاصله بگیرند

روابط عمومی سپاه ضمن اعلام اجرای موج ۵۰ وعده صادق ۴ اعلام کرد: پهپادهای انهدامی و نقطه‌زن نیروی هوافضای سپاه در حال شناسایی محل اختفای سربازان تروریست ارتش آمریکا در منطقه می‌باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: پهپادهای انهدامی و نقطه زن نیروی هوافضای سپاه در حال شناسایی محل اختفای سربازان تروریست ارتش آمریکا در منطقه می‌باشند.

د️ر این اطلاعیه آمده است: موج پنجاهم عملیات وعده صادق۴ با رمز مبارک "یازهرا سلام الله علیه" تقدیم به شهیدان بزرگوار سپهبد پاسدار شهید علی شادمانی و سرلشکر پاسدار شهید حاج حسین همدانی علیه پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا واقع در الظفره، فجیره، جفیر، ناوگان پنجم دریایی، علی السالم، الازرق و همچنین رادارهای هشدار اولیه مستقر در منطقه که نقش محافظ برای رژیم صهیونیستی را داشتند توسط پهپادهای انهدامی و نقطه زن نیروی هوافضای سپاه پاسداران به اجرا درآمد.

این پهپادها در حال شناسایی محل اختفای سربازان تروریست ارتش آمریکا در منطقه می‌باشند، و با به دست آوردن اطلاعات، به صورت دقیق اقدام می‌کنند.
از مردم منطقه درخواست می‌شود از محل اختفای سربازان آمریکایی فاصله بگیرند.

    • ناشناس IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      بازم میگم مرگ بر وطن فروشا

