۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۴۹

کشف مقادیری آرد قاچاق در بیجار

بیجار - فرماندار بیجار گفت: در پی تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌های مستمر دستگاه‌های نظارتی و با هدف صیانت از شبکه توزیع کالاهای اساسی، مقادیری آرد قاچاق شناسایی و کشف شد.

کاظم کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در جریان اقدامات نظارتی و بازرسی‌های میدانی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، مقادیری آرد که خارج از شبکه قانونی توزیع در حال جابجایی و عرضه بود، شناسایی و ضبط شد.

وی افزود: در این راستا پرونده تخلف برای افراد متخلف تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

فرماندار بیجار ضمن تأکید بر استمرار بازرسی‌ها و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک از جمله قاچاق، احتکار و یا عرضه خارج از شبکه، مراتب را از طریق مراجع نظارتی اطلاع‌رسانی کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

