کشف ۴۳ کیسه آرد و ۲.۵ تن نان قاچاق در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ارغوان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از کشف ۴۳ کیسه آرد و ۲.۵ تن نان قاچاق خبر داد و اظهار کرد: این اقلام بهصورت غیرقانونی توسط برخی نانواییها تهیه و به استان دیگری ارسال میشد که با هماهنگی دستگاههای نظارتی و قضایی کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به جزئیات کشف این تخلف گفت: در پی گزارشهای مردمی و بررسیهای انجام شده، خودرو حامل آرد و نان قاچاق نیز از سوی مراجع ذیصلاح توقیف شده است.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان همدان با تاکید بر جدیت در روند بازرسیها افزود: نظارت بر بازار به طور مستمر از سوی اتاق اصناف، دستگاههای نظارتی و نهادهای دولتی در حال انجام است و هماهنگی مطلوب میان دولت، قوه قضائیه و اصناف موجب حفظ ثبات بازار و تأمین مطلوب کالاهای مورد نیاز مردم شده است.
وی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای تامین کالاهای اساسی اندیشیده شده است، افزود: بازاریان خوشنام و خوشسابقه، به ویژه در حوزه اقلام خوراکی، با حمایتهای بانکی و نظارتی توانستهاند اقلامی چون برنج، شکر، قند، حبوبات، روغن، مرغ، گوشت و شویندهها را برای مدت طولانی تامین کنند.
ارغوان افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه تلفنی۱۲۴ یا پیامک به ۱۰۰۰۱۲۷ اطلاع دهند.
وی در پایان با هشدار نسبت به فروش مواد محترقه غیرمجاز، تاکید کرد: برخورد با اینگونه تخلفات بهصورت جدی و بدون اغماض انجام خواهد شد.
